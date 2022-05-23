本报记者 叶 子

就业是民生之本、财富之源。政府工作报告提出今年发展主要预期目标之一：城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率全年控制在5.5%以内。面对超过1000万的高校毕业生以及大量退役军人、残疾人、农民工等群体，在促进就业方面，短视频平台能发挥怎样的作用？

直播招聘火

今年春节后，42岁的甘肃人车建平找到了新工作。“以前我和妻子在江西九江开兰州拉面馆，受疫情影响，生意不好做。我们坚持了两年，最终决定进厂找工作。”车建平说，他无意中在快手平台看到了刘超的直播招工，每天关注他的直播，通过他找到了工作。

车建平所说的主播刘超，是快手平台的一名人力资源主播。进入年后招聘旺季以来，他每天都会在快手做2个小时左右的直播，给蓝领群体介绍工作。

自1月26日以来，快手推出招聘平台“快招工”直播招聘功能，定位蓝领招聘，能够提供合规资质证明的企业或是劳务中介，都可以在直播间展示职位，开展招聘。与传统招聘模式不同，直播招聘无需投递简历，只需留下联系方式，即可完成职位投递。招聘方在快招工后台查看后，再进一步推进招聘流程。

工价高不高、是不是流水线、有没有免费工作餐、能不能安排夫妻间……在刘超的直播间里，粉丝只要留言“连麦”，就可以和他接上话，了解更细节的信息。

目前，车建平夫妇已经成功入职朗博科技，负责密封胶圈的生产加工，包吃住，有单独的夫妻间，二人每月能挣到14000元左右。“对于吃住、工作环境以及工作内容，我们都非常满意。”车建平说。

记者了解到，快手已推出多场直播招聘，让蓝领群体“宅家”也能找工作。平台还开展了一系列福利活动，如免费向有招聘需求的企业开放，给予流量支持和专属曝光资源，享有一对一专员对接、优质主播认证等。网友点赞：“快手用自己的方式为‘老铁’们正经找工作了。”

灵活就业多

“原来还有景德镇陶瓷大学？”“开线上小店吧，我想买你的作品”……周馨至今记得她在抖音上发布“在景德镇陶瓷大学上学是一种什么体验”这则视频后收到的留言。

从陶瓷集市摆摊的大学生变成直播间里的带货主播，周鑫的生活，因为抖音电商发生了巨大变化。毕业于景德镇陶瓷大学的她，设立了“大鱼瓷活工作室”。起初，她在抖音分享自己作为“景漂”的生活点滴，后来在粉丝的推动下，她开始做陶瓷制作直播，并开起了抖音小店。今年以来，周馨已经通过抖音电商销售了近2000单产品，1月、2月产品日均销量比去年11月、12月日均销量增长68%。

周馨认为，短视频和直播能直观展示陶瓷艺术品的创作过程和作品细节，网友如果喜欢，点开抖音小店即可下单购买，这种贯通线下工作室和线上展示、销售渠道的经营模式成本低廉、省时省力，对于传统手艺人和学生群体来说，是发扬传承传统技艺、拓宽创业之路的优选。

在短视频平台，像周馨这样的灵活就业者还有很多。事实上，抖音等短视频平台已经形成相对稳定的从业人群，如互联网营销师、直播运营、直播助理、选品师、场景包装师等。随着数字经济的发展，短视频平台降低就业创业门槛，广泛惠及个人创作者和中小企业，助推灵活工作方式进一步发展。

中国人民大学劳动人事学院副院长赵忠认为，短视频平台拓展了就业市场的规模、广度和深度，降低信息匹配成本，增加了整体的社会福利。

带动能力强

除了成功就业和创业，在本职工作之外通过短视频平台获得收入的案例更是不胜枚举。仅从文化领域来看，《2021抖音数据报告》显示，2021年，传统文化类的主播收入同比增长101%，其中曲艺类主播收入同比增长232%。

近日，中国人民大学劳动人事学院课题组发布《短视频平台促进就业与创造社会价值研究报告》。报告测算，快手平台共带动就业机会总量为3463万个，其中直接带动的就业机会共2000万个，主要来自内容创作者的就业机会；另一类为快手电商生态和内容生态拉动的就业机会共1463万个，包括电商生态带动的就业机会923万个，内容生态带动的团队就业、代理商、服务商等机构就业机会540万个。

在个人层面，短视频平台通过提升普通人收入、创造新职位来扩展就业机会，通过直播招聘等新形式提升就业匹配效率，同时突破传统行业的工作限制，助力就业弱势群体；在产业层面，通过重塑产业链、催生新的产业集群和振兴传统产业带，短视频平台可以提升经济效率；在区域层面，通过开发特色资源、打破时空界限，短视频平台为传统意义上的“下沉市场”增添活力，并依靠“幸福乡村带头人”计划等一系列行动促进乡村振兴和中西部发展，这些都显示出短视频平台强大的就业带动能力。

首都经贸大学中国新就业形态研究中心主任张成刚说，受疫情影响，人社部门组织一系列“直播带岗”等活动，取得了良好招聘效果和社会效益。短视频平台推出的各类招聘活动为用工企业和劳动者搭建沟通桥梁，对于缓解企业招工难、留人难有不小的促进作用。

(责编：李源、曹淼)