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民建山西省委副主委、山西省市场监管局一级巡视员 李志强代表：

营造高校毕业生灵活就业良好环境

2022年05月23日10:12 | 来源：光明日报
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原标题：营造高校毕业生灵活就业良好环境-光明日报-光明网

　　 【建真言 谋良策】

　　 今年的政府工作报告提出，完善灵活就业社会保障政策，开展新就业形态职业伤害保障试点。随着共享经济和平台经济的迅速发展，灵活就业成为高校毕业生就业选择之一。与一般的灵活就业不同，因为高校毕业生专业知识丰富、思维更加活跃、创新能力更强，高校毕业生灵活就业便成为智能化经济与灵活就业相结合下的自主就业和创业，具有专业化、个性化等特征。然而，高校毕业生灵活就业仍然面临着法律法规存在盲点、政策制度体系有待完善、职业稳定性较弱、职业技能储备不足、社会保障亟须健全等问题。

　　 建议为高校毕业生灵活就业营造良好政策环境，专门制定关于进一步引导和鼓励高校毕业生灵活就业的意见，从平台搭建、就业保障、项目示范、劳动纠纷处理等方面进行规范指引；修订相关法律，增加灵活就业有关条款，明晰灵活就业概念范畴；将灵活就业这种特殊的用工方式和劳资关系纳入现行劳动关系的调解范畴，从法理上给出进一步明晰界定，为劳动纠纷处理提供法律依据。同时，提高高校毕业生灵活就业能力，根据灵活就业发展趋势和需求，统筹安排专业设置和培养方案，在专业授课中注重渗透更多行业性知识和对行业发展的现状及前瞻性的教育。

　　 （记者杨珏采访整理）

(责编：李源、曹淼)

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