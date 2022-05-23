人民网北京2月22日电 （记者孙竞、李依环）人社部今天召开的新闻发布会上，人力资源社会保障部就业促进司司长张莹介绍，为提升就业服务质量，促进更加充分更高质量就业，人社部部署了2022年“10+N”公共就业服务专项活动，促进人力资源供需对接，为劳动者求职、用人单位招聘搭建对接平台。

目前，两项活动正在火热开展：一是就业援助月活动。1月，人社部会同全国残联、乡村振兴局等，为就业困难人员零就业家庭成员、残疾失业人员以及退捕渔民等提供政策宣传、服务指引、兜底帮扶。活动期间，全国共走访77万户困难家庭，帮助25万困难人员实现了就业。二是春风行动。一季度，人社部会同民政部、交通运输部、全国总工会等8个部门，面向就地过年的劳动者、外出务工的劳动者和广大用工企业，因地制宜稳岗留工，组织专场招聘，强化服务培训，实现留岗有关怀、就业有帮扶、用工有支持。截至2月16日，累计发放各类红包补贴超过5亿元，举办招聘活动1.5万余场，提供岗位信息近100万个。

张莹透露，2022届高校毕业生即将迎来求职高峰期，人社部新增部署了公共就业服务进校园活动，重点面向2022届高校毕业生，在3月至6月在校求职窗口期，开展“六进”活动，主要是政策宣传进校园、招聘服务进校园、就业指导进校园、创业服务进校园、培训服务进校园、困难帮扶进校园，努力为毕业生提供全方位公共就业服务。

张莹介绍，全年还将继续组织开展系列服务活动——

一是大中城市联合招聘高校毕业生专场活动。3月至5月，将贴紧高校毕业生求职择业需求，以大中城市为主体，组织开展大中城市联合招聘。

二是民营企业招聘月。4月，面向民营企业的招聘需求，搭建用工平台，开展民营企业招聘月活动。

三是残疾人就业帮扶活动。5月15日，在全国助残日当天，针对残疾劳动者就业需求，开展专项就业帮扶。

四是百日千万网络招聘专项活动。5月至8月，针对高校毕业生、农民工、城镇失业人员、脱贫劳动力，统筹各方资源，搭建全国统一网络招聘平台，开展百日千万网络招聘活动，力争提供超千万个岗位信息。

五是全国高校毕业生就业服务行动。8月至9月，面向2022届及往届未就业毕业生，提供不断线服务，开展就业服务行动。

六是就业帮扶行动周。10月17日，国家扶贫日当天以及这一周时间，将以脱贫人口、乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁大型安置区为重点，开展就业帮扶周行动。

七是金秋招聘月。10月至11月，重点面向民营企业、中小企业，帮助招工稳工，开展金秋招聘月活动。

八是人力资源市场高校毕业生就业服务周。11月至12月，以基层服务项目期满人员和2023届毕业生为重点，提供岗位信息和就业服务，开展就业服务周活动。

九是中央企业面向西藏青海新疆高校毕业生专场招聘活动。这项活动自2022年9月开始，截至到2023年6月，主要是针对相关省份的少数民族毕业生求职特点，开展中央企业专场招聘活动。

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