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8部门联合开展创业带动就业示范行动

2022年05月23日10:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京2月11日电  （记者安蓓）记者11日了解到，为助力高校毕业生等重点群体创业就业，国家发展改革委等8部门近日联合印发《关于深入实施创业带动就业示范行动 力促高校毕业生创业就业的通知》，力争2022年为高校毕业生提供200万个高质量就业机会。

　　通知指出，2022届全国高校毕业生预计1076万人，他们是城镇新成长劳动力的主力军。2022年组织实施创业带动就业示范行动，要聚焦高校毕业生群体，突出创业带动就业主线，组织212个国家双创示范基地，分别开展社会服务领域双创带动就业、高校毕业生创业就业校企行、大中小企业融通创新、精益创业带动就业等4个专项行动，加强政策扶持和宣传推广，为创业就业发挥示范效应，为高校毕业生就业创造更多机会。

(责编：李源、曹淼)

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