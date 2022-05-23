原标题：毕业生求职群：他们是竞争对手，更是战友

求职不再仅是一个人参加招聘会遍地投简历的单打独斗，微信求职群已成为当代毕业生找工作“必备辅助”。

——————————

“互联网笔试刷题监督群”“银行面经分享群”“求职抱团吹水群”……

经济学专业2022届毕业生李自掰着手指细数自己加入的七八个毕业求职微信群，每个群涉及的行业和功能不一，但活跃度颇高。“大家在里面‘抱团取暖’，共享岗位需求、求职进展、笔面试经历，有时还吐槽奇葩HR。”李自觉得，进入求职群仿佛拥有了一大群并肩作战的“战友”，一起朝着工作的曙光奋力前行。

与此同时，竞争也是求职路上难以忽略的一面。当李自遇到参与竞争同一公司却毫无芥蒂共享资料的“良心”群友，感动的同时也很好奇，“明明是潜在的竞争对手，大家为什么还愿意彼此分享？”

秋招“金九银十”刚过，但毕业求职季的进展远未停歇。互联网时代，求职不再仅是一个人参加招聘会遍地投简历的单打独斗，微信求职群已成为当代毕业生找工作“必备辅助”。除了一些机构运营的商业性质社群，有不少同学自发组建起求职群，在拓宽信息来源的同时，小小的群聊更承载着人际沟通的重要使命。

求职长路里，这些人如何做到彼此竞争，却又相互依靠？北京师范大学珠海分校教育学院副教授高艳认为，在毕业生求职时，友谊大于竞争。他们是竞争对手，更是战友。

“求职战友”：灰暗时刻的精神支柱

在国企工作满两年的张晓雯，是2019届新闻学院本科毕业生，对她而言，求职群和群里的朋友们更像是那段灰暗时期的“精神支柱”。

由于没能成功保研，张晓雯决定毕业直接工作。“在那个时候，不保研/考研、不出国的人绝对是少数，一个学院里直接就业的本科生，你用一个手指头都能扒拉出来。”于是，张晓雯和学校里其他找工作的本科生同学自娱自乐、抱团组建了一个毕业生求职群——“本科生就业协会”，“当时我有一种感觉，看似在大群体中非常少数的自己，原来是可以找到组织的。”

群里的气氛很友好，成员们每天汇报自己的最新进展：今天接到了几家公司的邮件，面试到了什么进度，还会把来自四面八方的求职信息和经验共享以备不时之需。“应届毕业生对于社会现实或者公司内部如何运转知之甚少，毕竟大家拥有的信息都是点状的，你跟更多的人交流之后，才会把这些点状信息逐渐归纳整合为面状的立体的信息。”

张晓雯认为，求职群组建的初衷在于缓解大家的焦虑。一群担忧学历门槛的本科毕业生，聚在一起疏解紧张的情绪，相互吐吐苦水，同时信息交流共享，“这种抱团取暖的感觉特别好，你会感慨，原来自己不是一个人在战斗。”

2021届统计学毕业生刘彬在校招阶段也加入过不少求职群，性格偏内向的她选择在群里“默默窥屏”。群里有很多积极发言的同学，大家从岗位属性聊到HR偏好，从岗位需求谈到面试过程，各类信息令人眼花缭乱。刘彬发现，求职群的好处在于，当你在求职过程中遇到疑惑，但网上又没有查询途径时，在群里说一嘴：“求问有没有小伙伴知道……”一定会有人冒出来回应。刘彬说：“求职群里的大家似乎都毫无保留地在努力帮助对方，尽己所能地提供一些有效的信息，这一点让我感觉特别温暖。”

为什么大家倾向于以“社群”的方式来辅助求职？高艳指出，从心理学层面看，求职群的人际连接能够给毕业生带来许多积极正向的反馈。“人们在心理上有着‘社会支持’的需求，社会支持分为很多种，有来自家人、同学的支持，也有来自同路人的支持。”

高艳认为，当人们在完成某项艰难的任务时，若看到有同样经历的人，便会感知到“不是一个人在奋斗”，相应的痛苦感便会有所减轻，“它能够提供心理、信息、经验等多方面的支撑，减少孤单，获得安慰，并在目睹别人努力的过程中得到激励。”

求职群潜藏“竞争对手”

也有的求职群在具备合作属性的同时，“火药味”在潜滋暗长：不少群内小伙伴报考同一行业甚至同一单位的岗位，竞争感颇强。

刚经历过2021年校招的杨奇奇认为，这种强烈的竞争感通常存在于目标明确的求职群中，“比如线下笔试或者群面结束后，大家建群互通就业进展和求职进度，及时得知自己是否进入下一轮，更高效地调整自己的状态，准备考试。”

杨奇奇发现，在这类群聊里问具体岗位的情况或经验，往往难以获得回复。面对竞争者时，大家的“分享欲”瞬间下降，“都是为了一个目标在努力，自然没有义务为竞争对手提供情报”。

与此同时，“战友”之间的竞争有时也会带来困扰。2022届传播学研三学生文宇说，当与求职群中的好友一同竞争某个岗位，就注定面临矛盾。“比如我跟一个关系较好的群友都报了某岗位，但简历筛选的时候她没有过。前期我们俩一直在讨论岗位、共同交流分享，希望能够一起获得资格。没过简历这件事，让我在面对她时有点尴尬。”文宇感到苦恼，“我不知道应该如何去劝慰她，很担心自己的发言给对方造成困扰。”

高艳指出，在这种情况下，摆正位置十分必要。“就算是同班同学，在条件类似的情况应聘同一岗位，一人成功，一人失败，也不意味着是因为选择了这个人，那个人才被PK掉的。两人直接竞争的可能性很小，也没有因果关系。更何况站在企业HR的角度而言，失败不意味着你不优秀，合适和匹配度更重要。”

有时，求职群带来的压力也不容忽视。“比如说看到别人上岸了，自己没上岸，可能是个打击；看到别人在行动，自己却没有，会让自己更焦虑。不管别人有没有成功，他的行动也可能带来压力。”高艳认为，面临类似问题时，放平心态最重要。

高艳建议，大家需要在就业时抱着良性合作的心态，减轻竞争给自己带来的压力。若自己成功而对方没有，不需要想太多，不卑不亢、一如既往地帮他就好了，“如果他不接受，那是他的问题”。若自己失败了，则可以认清现实，分析原因，并将其当作学习的过程，一次失败并不代表着人生的终局。“重要的是大家并肩作战，共同面对机会和挑战。”

“战友”属性大于竞争对手

在张晓雯看来，求职群战友的属性要远远大于“竞争对手”。“或许大家本科‘段位’相似，不太会存在像研究生在学历上碾轧的情况。”张晓雯发现，自己最初以为毕业求职群给她的是信息交流方面的价值，后来才意识到，情感价值更大一些。

张晓雯有一个在求职群认识的好友，两人投过同一个互联网公司甚至同一岗位。有些岗位对方进入了面试环节或拿到Offer，但是自己没成功。张晓雯一度陷入自我怀疑：“我当时确实会存在一些挫败感，跟你在同一个学校的小伙伴，为什么人家拿到了，我没拿到，是我比不上人家吗？”

好在竞争没有影响求职群内朋友们的关系。当朋友得知张晓雯没有拿到Offer的时候，会换着花样来鼓励和安慰她。那一刻，张晓雯感到非常温暖：“这对我而言非常重要，我真的很重视她，她是我的好战友。”张晓雯觉得，在求职时建立的情谊，是最“情比金坚”的革命友谊，“我一辈子都忘不掉这些人”。

文宇则认为，虽然是竞争对手，但这并不影响群友之间共享信息。大家会在群里交流一些对具体岗位的看法，讨论一下需要准备什么，遇到一些犹豫的岗位，选择同一岗位的群友会是很好的意见征询方。“毕竟都是朋友，谁能考上都挺好的，一个人找到工作，朋友们都会为他高兴。”在文宇看来，求职群就和群面一样，大家合作才能取得好结果，带着“别人不行，就我能行”的心态，并不能获得更多。

“亲和与合作是人的天性。”高艳说，从进化心理学的角度来讲，人类跑得不够快，也没有尖牙利爪，但正是靠合作，才战胜了猛兽，在丛林里生存下来。“人在基因里有合作的天性，愿意去跟别人合作，看到别人好。放到求职群来说，合作性也是大于竞争性的。”

“若抱着纯竞争的心态，就没有必要进入求职群。大家担心自己分享信息后，优势被别人拿走，确实会有这种情况。但真正有实力的同学，就算这个岗位没有上岸，下一个岗位依旧能上岸。”

高艳认为，我们可以更坦然地去面对求职过程中的竞争与合作，降低焦虑，减少“精神内耗”，往长远看，“只有充分合作，信息共享，才可能同时拥有更多机会。”（余冰玥）

(责编：李源、曹淼)