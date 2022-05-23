原标题：河南“百日千万网络招聘专项行动”全力促进重点群体高质量就业

人民网郑州5月15日电（记者慎志远）稳就业保民生。由人力资源和社会保障部主办，河南省人力资源和社会保障厅承办的河南省2022年“百日千万网络招聘专项行动”将于5月16日启动，持续到8月25日。

本次活动以“职等你来 就业同行”为主题，坚持把高校毕业生就业作为就业工作的重中之重，强化高校毕业生等重点群体就业服务，促进人力资源供需匹配。活动涵盖供需对接、直播带岗、政策宣讲、就业指导、职业培训、困难帮扶、线上招聘7大主题，为受疫情影响的河南求职者提供多层次、全方位的就业服务，全力促进河南高校毕业生等重点群体更加充分更高质量就业，助力中原更加出彩。

平台共建 线上服务

“百日千万网络招聘专项行动”将在中原人才网（www.zyrc.com.cn）设河南分会场，联合智联招聘（www.zhaopin.com/zhengzhou/）、工作啦（www.goworkla.cn）和天基人才网（www.tianjihr.com）共同开展各类主题的专场招聘活动，省辖市公共就业服务网站也将比照主会场设置板块栏目，与主会场链接。

活动期间将集中开展以线上为主的特色专场招聘、职业指导、职业技能培训等服务，重点服务高校毕业生、农民工、城镇失业人员、脱贫劳动力等各类劳动者和有招聘需求的各类用人单位，提升供需匹配效率，以优质高效服务助推稳就业保就业。

云端就业 突出主体

供需对接活动由省本级10场线上活动、各省辖市14场招聘活动和各地结合实际开展的N场活动组成，打造10+14+N的线上供需对接新模式，预计参会单位数量在3000家以上，提供岗位超过20万个。

活动期间，将根据不同重点群体开展专题网络招聘会。聚焦需求量大、市场紧缺、发展前沿等领域，发动适合高校毕业生就业的用人单位开展各类专场云招聘活动，通过简历投递、视频面试、洽谈交流，实现精准对接。

聚焦乡村振兴、区域协调发展，结合劳动密集型用人单位用工需求，加大农民工、脱贫劳动力就业帮扶力度，开展行业性专场招聘活动。

用人单位和求职者均可免费注册帐号，分别发布招聘信息和创建个人简历。招聘单位可通过中原人才网、智联招聘、工作啦等网站的PC端、微官网、微信小程序、手机APP在线搜索简历，发送面试邀约；求职者可使用APP语音搜索功能精准识别、快速搜索匹配职位，通过线上面试功能与用人单位在线沟通，通过互联网平台实现精准就业。

直播带岗 精准服务

围绕河南经济发展情况，对接行业龙头企业、特色支柱产业需求，分主题、分行业、分岗位举办直播带岗活动。5月16日至7月30日，各地将至少组织一场直播带岗活动，打造“职”在河南直播带岗活动品牌。通过企业负责人做客直播间、视频连线、实地采访、直播互动等方式，介绍企业文化、工作环境、发展前景等，让求职就业更直观、更便捷，促进精准匹配。

就业帮扶 指导培训

活动期间，将开展“豫”见未来就业政策云宣传，采用多种方式，在毕业生离校前集中开展就业政策云宣传，汇总发布本地毕业生就业政策清单，确保毕业生看得懂、算得清、用得上。同时开展“豫”见未来就业指导云服务，组织专业力量开发就业指导“云课堂”，在线上开展对大学生的职业指导。提供线上职业能力测评、生涯规划、职场适应、职场导航、就业训练营等服务，合理引导预期，帮助毕业生掌握求职技巧，提升职业认知。

活动还将开展“豫”见未来职业技能云培训，对接市场需求，发布一批免费在线培训课程，为劳动者提升技能提供便捷支持，引导劳动者增强职业精神、实现技能就业。为加强对零就业家庭、低收入家庭、残疾等毕业生就业帮扶，活动也将开展“豫”见未来困难人员云帮扶。

(责编：李源、曹淼)