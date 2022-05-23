人民网北京5月16日电 （记者宋子节、温璐）5月16日至23日，人力资源社会保障部百日千万网络招聘专项行动陆续推出北京、天津、河北、山西特色专场活动。

京津冀毕业生专场网络招聘，聚焦京津冀协同发展，依托北京毕业生就业创业服务平台，组织首钢集团、金隅科实（曹妃甸）精密制造公司、天津赫莱恩特生物科技公司等64家用人单位提供岗位1227个，涵盖机械工程师、生物发酵工程技术员、产品设计师等职位。

天津残疾人专场线上招聘，由市人力资源社会保障局和残联联合主办，旨在强化残疾人士等重点群体就业服务，进一步保障残障人士平等就业权益。组织和平区少年文化艺术馆、生态城世茂希尔顿酒店、津裕电业等21家企业提供开发工程师、漫画原画师、心理咨询师、档案管理员等岗位230余个。

河北石家庄高校毕业生网络专场招聘，结合产业集聚特色和毕业生就业需求，组织以岭药业、格力电器、金环建设等53家企业提供研发、技工、人事、财务等岗位2300个，通过石家庄市就业服务中心网站和微信公众号同步发布信息，并为求职者提供“一对一”职介服务。

山西高校毕业生专场招聘，组织红森网络、集目看看信息技术公司、国泰中药公司等60家企业提供岗位765个，涵盖新媒体主播、运维工程师、人工智能工程师、中药药剂师等职位。

用人单位和求职者可通过中国公共招聘网（http://job.mohrss.gov.cn）、中国国家人才网（https://www.newjobs.com.cn）、“就业在线”（https://www.jobonline.cn）专项行动主会场页面直接进入地方特色专场，或通过主会场就业导引地图进入4个省份分会场参与。

(责编：李源、曹淼)