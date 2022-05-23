人民网北京5月21日电 （记者宋子节、温璐）近日，人力资源社会保障部发布《关于贯彻实施新修订的职业教育法的通知》（以下简称《通知》），要求做好新修订的职业教育法的学习宣传和贯彻实施工作。

《通知》强调，各级人力资源社会保障部门要充分认识职业教育法修订的重大意义，认真做好职业教育法的学习和宣传工作。新修订的职业教育法突出就业导向，坚持立德树人，弘扬社会主义核心价值观，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神。进一步明确职业教育的目标是培养高素质技术技能人才，具体形式包括职业学校教育和职业培训。首次提出面向市场、促进就业基本原则，明确大力发展技工教育，全面提高产业工人素质。建立健全适应经济社会发展需要，产教深度融合，职业学校教育和职业培训并重，职业教育与普通教育相互融通，不同层次职业教育有效贯通，服务全民终身学习的现代职业教育体系。进一步明确职业学校学生在升学、就业、职业发展等方面与普通学校学生享有平等机会，设专章明确学生实习实训等关键环节各方法律责任。贯彻实施新修订的职业教育法，对于深化全面依法治教，推动职业教育高质量发展，建设教育强国、人力资源强国和技能型社会，促进更加充分更高质量就业、推进社会主义现代化建设具有重要意义。

《通知》要求，各级人力资源社会保障部门要结合实际，认真组织好职业教育法的学习和宣传工作，深刻领悟修法精神，准确把握修法内容。全面学习了解新修订的职业教育法提出的一系列制度举措，重点领会加强党对职业教育的全面领导这一根本要求，领会就业导向、多元办学、产教融合等新制度、新举措及其重大意义。指导各类职业培训机构、技工院校和用人单位，开展多种形式的学习、宣传活动，全面理解和正确掌握职业教育法修订的内涵。利用各类宣传媒介，广泛进行宣传，提高全社会对贯彻实施职业教育法重要意义的认识，引导各有关方面自觉遵守和执行职业教育法。

《通知》强调，各级人力资源社会保障部门要抓住重点，扎实推动职业教育法的贯彻实施，履行法定职责，全面加强技能人才培养、评价、使用、激励等各项工作，推动职业教育与就业紧密结合。健全政策制度体系，深入实施技能中国行动。大力发展技工教育，加强党对技工院校的领导，落实立德树人根本任务，德技并修培养高技能人才，突出培养特色，大力推进工学一体化技能人才培养模式，提升技工院校建设水平和育才功能。高质量开展职业技能培训，贯彻落实“十四五”职业技能培训规划。健全完善新时代技能人才职业技能等级制度，推进高技能人才与专业技术人才职业发展贯通工作，畅通技能人才成长通道。健全完善职业技能竞赛管理制度，广泛深入开展职业技能竞赛。

《通知》提出，各级人力资源社会保障部门要结合职能职责，创造公平就业环境，加强学生权益保障，为职业教育发展营造良好社会环境。加强对各地公共就业服务机构指导，保障职业院校学生享有公平就业机会和平等权利。对符合条件的职业院校毕业生，按规定落实社保补贴、培训补贴、求职创业补贴等就业支持政策。引导事业单位树立正确的选人用人理念，着力破除社会上存在的唯名校、唯学历的用人导向，指导事业单位根据不同行业、不同单位、不同类别岗位职责要求，科学合理设置学历、职业资格或职业技能水平等招聘岗位条件，打通职业院校毕业生参加事业单位公开招聘的通道。加强对技工院校、职业培训机构和实习相关单位的指导监督，提高学生实习权益保障水平。提高技能人才社会地位和待遇，持续加大宣传力度，讲好技能故事，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，引导推动更多劳动者走技能成才、技能报国之路。

(责编：李源、曹淼)