新华社北京5月11日电 题：着力稳就业 扎实惠民生——访人社部副部长俞家栋

新华社记者姜琳

就业是最大的民生。中共中央政治局4月29日召开会议强调，要切实保障和改善民生，稳定和扩大就业。

当前就业形势总体情况如何？下一步将采取哪些稳就业举措？如何帮助脱贫人口稳定就业，促进高校毕业生就业创业？人力资源和社会保障部副部长俞家栋接受了新华社记者采访。

就业局势总体保持基本稳定

问：当前就业形势总体情况如何？呈现哪些特点、有哪些新情况？

答：今年以来，就业局势保持总体稳定，主要体现在三个方面：

主要指标稳——前4个月城镇新增就业406万人，与时序进度基本同步；一季度全国城镇调查失业率均值5.5%，在预期控制目标范围内。

市场运行稳——前3个月，公共就业服务机构市场求人倍率1.57，环比略有上升，线上线下都有大量招聘需求。

重点群体稳——高校毕业生毕业去向落实率同比基本持平；农民工特别是脱贫人口务工规模稳中有增，3月末脱贫人口务工规模3135万人。

与此同时，就业稳中有难、稳中有忧，3月份以来就业数据出现一些波动，就业压力有所加大。

面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，就业保持总体稳定的格局实属不易。党中央、国务院高度重视，坚持把就业摆在“六稳”“六保”首位，为稳就业保就业提供了根本遵循。

我国经济长期向好的基本面没有改变，经济持续恢复态势没有改变，奠定了稳就业的坚实基础。各地区各部门坚持就业优先，加力减负稳岗扩就业，广大企业家、劳动者也拼搏努力，形成了稳就业的强大支撑。

及时出台有力举措稳就业

问：面对就业压力有所加大，人社部将采取哪些举措来稳就业？

答：稳就业是经济运行保持在合理区间的关键支撑。我们将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，强化就业优先政策，落实落细稳就业举措，全力确保就业局势总体稳定。

稳市场主体稳岗位。推出“降、缓、返、补”政策组合拳，延续实施失业、工伤保险阶段性降费政策，允许特困行业阶段性缓缴三项社会保险费，提高中小微企业失业保险稳岗返还标准，加力落实社保补贴、培训补贴等政策，推出一次性留工培训补助，助力企业稳岗扩岗。

保重点群体保就业。重中之重抓好高校毕业生、农民工等群体就业。对高校毕业生，着力扩大就业渠道，着力提供不断线服务，着力强化困难帮扶。对农民工，重点加强劳务协作和信息对接，加强劳务品牌建设，拓宽外出务工和就地就近就业渠道，促进就业增收。

优就业服务促匹配。持续开展“10+N”公共就业服务活动，优化信息发布、招聘组织，搭建企业和劳动者高效对接平台。常态化提供企业用工服务保障，助力企业复工达产。一季度已帮助超4万家重点企业解决用工需求330万人。

强职业培训提技能。以实施“技能中国行动”为牵引，大规模开展重点群体重点行业专项培训，健全技能人才发展政策体系，有效缓解结构性就业矛盾。

重困难帮扶兜底线。畅通线上线下失业登记渠道，免费提供职业指导、岗位信息，对其中就业困难人员提供“一对一”个性化援助，用好公益性岗位托底安置。同时及时兑现失业保险待遇，切实保障失业人员基本生活。

千方百计帮助脱贫人口稳定就业

问：在帮助脱贫人口稳就业、稳收入方面，人社部将采取哪些更有针对性的措施？

答：就业是巩固脱贫攻坚成果的基本措施。我们将盯紧脱贫人口、防止返贫监测对象，聚焦国家乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁安置区特别是大型安置区，通过“五个一批”，保持脱贫人口务工规模稳定。

劳务输出一批。优先组织脱贫人口外出务工，深化东西部、省内劳务协作，强化劳务品牌建设，持续开展跟踪服务，努力让外出务工脱贫人口稳在企业，稳在当地。

项目建设促进一批。支持脱贫地区发展特色产业项目，加大以工代赈实施力度，提高劳务报酬占比，优先吸纳脱贫人口就业。

就业帮扶车间吸纳一批。延续费用减免、资金奖补优惠政策，支持帮扶车间健康发展，引导有条件的壮大升级为乡村就业工厂，为脱贫人口提供家门口就业机会。

返乡创业带动一批。支持脱贫地区建设返乡创业园、创业孵化基地，强化创业政策，优化创业服务，引导农民工等人员返乡创业，帮助脱贫人口自主创业。

公益性岗位安置一批。用好各类乡村公益性岗位，加强岗位统筹管理，对难以通过市场渠道实现就业的脱贫人口予以托底安置。

下一步，我们将持续强化脱贫人口就业帮扶，让他们的饭碗端得越来越牢，日子过得越来越好。

多措并举支持高校毕业生就业创业

问：2022年高校毕业生人数首次突破1000万，创历史新高。请问当前毕业生就业面临哪些压力，人社部门将采取哪些措施支持帮助毕业生就业？

答：高校毕业生就业关系民生改善、经济发展和国家未来。党中央、国务院高度重视，近期国务院办公厅将专门印发高校毕业生就业文件，加大政策服务支持力度。我们将坚持把高校毕业生就业作为重中之重，会同有关部门以政策落实、活动开展、改革推进为牵引，以“四送一简化”全力稳定毕业生就业局势。

送政策拓渠道。运用吸纳就业补贴、社保补贴等政策，鼓励企业更多吸纳就业。落实学费补偿代偿等政策，支持毕业生到基层就业。提供创业补贴、担保贷款及贴息等政策，支持毕业生自主创业。同步稳定公共部门岗位规模，拓展就业空间。

送服务促匹配。离校前推进公共就业服务进校园，启动百日千万网络招聘行动，为毕业生提供充足岗位信息。离校后及时启动未就业毕业生就业服务攻坚行动，跟进实名制帮扶，确保服务不断线。

送培训提能力。拓展一批学徒培训、技能研修、新职业培训，助力毕业生提升就业技能。实施百万见习岗位募集计划，上线全国统一就业见习服务平台，目前已发布见习岗位40万个，助力毕业生提升实践经验。

送帮扶兜底线。对脱贫家庭、低保家庭、残疾等困难毕业生，及时发放求职创业补贴，提供“一人一策”精准服务。对往届未就业毕业生和长期失业青年，实施就业启航计划，及时纳入就业失业管理服务，促进尽快就业创业。

简化手续增便利。取消公共就业人才服务机构在就业协议书上签章、毕业生到公共就业人才服务机构办理报到这“两个环节”，延长档案转递、落户办理时限，积极推进体检结果互认，使毕业生求职就业更便捷。

(责编：李源、曹淼)