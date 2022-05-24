人民网北京5月24日电 （景玥）24日，由国家工业信息安全发展研究中心、中国产业互联网发展联盟、工业大数据分析与集成应用工信部重点实验室、人民网财经研究院、联想集团共同编制的《依托智慧服务 共创新型智慧城市——2022智慧城市白皮书》（以下简称“白皮书”）正式发布。

据了解，白皮书通过梳理近年来智慧城市发展脉络，总结研判发展实践中的新变化、新内涵，提出了一系列智慧城市建设的新理念、新架构、新建议，旨在为建设应用技术先进、社会效益良好、生态环境友好的新型智慧城市提供参考。

当前，5G、物联网、工业互联网等新一代信息技术的广泛应用，正引领智慧城市相关综合解决方案朝着走深向实、协同布局、社会与生态共赢的方向发展，智慧城市建设也将步入一个崭新阶段。

白皮书指出，步入新阶段，智慧城市除继续下沉外，其具体运营方式及在运营中如何自我革新将成为“重头戏”。一方面，智慧城市投资将会继续加码。智慧城市基础设施如物联网、环境传感器、全光网络、5G全覆盖、人脸识别与物体识别摄像头、智能抄表、车联网等将是智慧城市的重点投向。同时，智慧城市投资将会从物理延伸到数字世界，智慧城市基础设施将不再只是道路、高架桥、水电等，而是承载了城市管理的信息基础设施，这些信息基础设施将与物理基础设施逐步实现物网融合。另一方面，伴随着科技设备的井喷，针对科技设备和数字空间的设计、运营、维护、培训、管理等全流程服务成为重点，如何用好智慧城市将是下一阶段的重点任务。

不可忽视，现阶段的新型智慧城市建设仍存在诸多问题。如重视概念炒作，轻视理念更新；重视数据采集，轻视平台建设；重视项目建设，轻视顶层设计……对此，白皮书认为，后疫情时期，智慧城市建设将在创新协同、为民服务、数据共享、产业赋能、安全保障、绿色低碳等方面出现新的发展导向。

同时，白皮书也为“十四五”时期全新的智慧城市建设与发展方式描绘了新蓝图：“新 IT 技术 + 全程服务”是智慧城市的新抓手；“数字空间 + 现实空间”是智慧城市的新落脚点；“普惠民生 + 生态和谐”是智慧城市的新目标；“低碳环保 + 绿色发展”是智慧城市的新焦点。未来，随着智慧城市的进一步发展，中国智慧城市将呈现出“城市数字化到数字化城市”“建设智慧城市到运营智慧城市”“人与人的联接到万物互联”的新趋势。

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(责编：董童、曹淼)