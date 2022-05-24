本报记者 李 蕊 洪秋婷 邵玉姿

城市是人类生产、生活的重要空间载体，水是支撑城市经济社会发展的重要资源。减少地下水开采，规范用水计划；建设地埋式净水厂，加强再生水循环利用；打造节水型小区，提高居民节水意识……多地大力推进城市节水，积极提高用水效率，转变用水理念，促进城市绿色发展。

完善机制，规范城市供水用水

来到山东省济南市趵突泉，泉池西岸，观澜亭前，清澈的泉水咕咚咕咚地冒出。一旁，偶有锦鲤游过。然而多年前，趵突泉曾多次出现阶段性停喷。

济南是典型的资源性缺水城市，全市人均水资源占有量仅283立方米，不及全国人均占有量的1/7。“只有地下水充沛，才能‘顶高’泉水，实现泉群喷涌。”济南市城乡水务局水资源处处长李政先说，过去，随着用水量加大、地下水开采过多，导致地下水位偏低，加上干旱影响，趵突泉一度停喷926天。

说话间，李政先的手机收到一条短信：趵突泉地下水位28.71米，去年同期27.75米。“瞧，即便在旱季，水位也挺高。”李政先说，近年来趵突泉持续喷涌，离不开济南在节约集约用水方面的举措。多年来，济南持续实施水源地建设、引黄供水、水系连通等工程，有力保障城市供水，大幅减少地下水开采，地表水和地下水的供应量之比已变为8∶2。

“过去，在城区公共供水管网覆盖不到的地方，单位和居民只能靠自备井，供水安全得不到保障，也不利于节水。”济南市水政监察支队副支队长房建华说，如今，多项供水工程为自备井用户接上了自来水，在此前提下，济南全面实施城区自备井封停工作。自2019年以来，城区累计封停300余眼自备井，每年可减少地下水开采量1200万立方米。

济南还建立城市节水目标责任制，将年度用水总量、用水效率控制目标分解下达至各区县，并纳入经济社会发展综合考核和水资源管理制度考核。“责任细化后，我们进一步规范用水计划，明确各单位用水定额，年用水量1万立方米以上用水户全部纳入水资源在线监控体系。”济南市城乡水务局节水办主任张秀娟说。

如今，甘泉竞相喷涌。今年，济南将继续建设30处市民泉水直饮工程，可再让10余万居民喝上甘甜的泉水。

配套升级，促水资源循环再利用

花朵随风摇曳，小溪清澈流淌；亭台楼阁移步换景，花丛水榭错落有致……在广东省广州市白云区的一处园林公园中，游客正在参观游览。而在公园地下的17米深处，石井净水厂正24小时不停运转，每日可处理30万吨污水。

“地下建厂，地上建园”。地埋式生态污水处理厂把设施全部转移到地下，“全封闭式”完成污水处理全过程；地面上，人工湿地和绿化景观不仅能够收集净化雨水、改善周边空气湿度、缓解城市热岛效应，还与周边环境融为一体，形成具有美感的园林景观。

在广州南部，沥滘净水厂与广州海珠湿地相连。据广州市水务局相关负责人介绍，沥滘净水厂三期采用先进工艺，强化污水处理效果。

据介绍，广州已累计建成地埋式（半地埋式）污水处理厂14座，总处理规模达到204万吨/日，比同类工艺、同等规模常规地面污水处理厂节约用地面积30%至50%。

在地埋式净水厂里，还配套了较完备的再生水循环利用系统。“再生水和经过植被收集净化后的雨水，可以循环用于河涌水域的生态补水以及绿化、清洁用水等。”广州市水务局党组书记、局长姚汉钟介绍，目前广州城区的主要河涌每日都可以从沿线净水厂中得到充足的补水。据统计，2021年广州市中心城区各净水厂全年中水回用量约5.9亿吨，再生水回用率39%，对消除黑臭水体发挥了重要作用。

广泛倡导，共享绿色生活

拧开开关，水精准落到绿植上……河北省石家庄市桥西区仓北社区发源小区绿化带一旁，保洁员谭同军正在给草地浇水。“我们用的是滴灌技术，水是处理过的中水。”谭同军一边干活一边介绍。

发源小区建设之初便规划设计了中水管道和中水处理站。每栋居民楼前还设置了雨水收纳井。“居民的厨房用水和雨水经中水处理站处理后，不仅能为小区内的绿植浇水，还能用于小区公共区域的保洁。”谭同军说。

发源小区物业工程部经理陈云飞介绍，居民的厨房用水和雨水先经专用管道，统一汇流到蓄水池中。然后，再流向一级池，待池中的生物发酵剂初步过滤后，水便进入二级池，池中的活性炭可吸收沉淀物，让黑水变清。

“目前小区平均每天可收集、过滤中水60余吨。”陈云飞说，2018年，他们还为小区购置了滴灌管，提高中水的利用率。

“不光有节水科技助力，我们小区不少居民还是节水达人呢！”65岁的居民刘安平说，近年来，小区居民的节水意识越来越强。

仓北社区党总支书记郑莉介绍，社区在通过悬挂横幅、张贴海报等形式进行节水宣传外，还定期举办主题讲座、发放知识宣传册等，“节水是一项持续性工作。我们希望通过建设节水设施、营造节水氛围，带动小区所有居民共同打造节水小区。”

截至目前，石家庄共有节水型居民小区51个，节水型单位192家，节水型企业65家。“我们把节水工作作为长期任务，努力使供水、节水、中水回用等各项工作再上新台阶，让广大市民共享节水型城市的建设成果，实现城市可持续发展。”石家庄市城管局城市供水用水科科长尚守军说。

本期统筹：郭 玥

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 04 版）

(责编：白宇、赵欣悦)