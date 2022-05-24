鲁 平

“媳妇快起来，门口挂盏灯；照在大路上，同志好行军。”在湖南省桑植县的中国工农红军第二方面军长征出发地纪念馆，民歌回荡……这首歌唱出了湘鄂渝黔革命老区群众的深情厚谊，映照出军民鱼水情深。

湘鄂渝黔革命老区地处武陵山区，群山苍莽、溪谷纵横，山岭阻隔、环境闭塞，多年来发展相对滞后。经过脱贫攻坚，曾经的集中连片特困地区发生了巨大变化。当地从实际出发，因地制宜，适合种什么就种什么，适合养什么就养什么，帮乡亲们找到一条条具有本地特色的产业致富好路子。大山深处的湖南省张家界市桑植县利用地理优势，发展白茶种植，7.45万人从事茶产业，3.5万群众靠茶增收；张家界市永定区重点培育莓茶，“小叶子”敲开“致富门”；湘西土家族苗族自治州永顺县种植黄金茶和莓茶10余万亩，油茶林面积达45万亩……老区的实践表明，发展是甩掉贫困帽子的根本出路，输血更要造血。选准一个产业，能带富一方百姓。

产业旺，家园兴。如今，老区的乡村处处焕发生机，道路硬化到门口，小汽车开回村子，年轻人纷纷返乡创业。谭勇以前在深圳务工，返回老家湖南省麻阳苗族自治县楠木桥村后，承包了108亩水塘，带动12户村民增收。村里建起7000多亩的返乡农民工创业园，现已孵化出12个家庭农场、13个农民专业合作社、8家农业公司。乡村大舞台，蕴含发展大机遇。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，人人都是参与者、建设者；鼓励更多有志青年扎根农村、各展所长，就能一起建设更好的宜居宜业幸福家园。

近年来，沪昆、张吉怀等高铁开通，在成渝地区双城经济圈、长株潭都市圈等区域带动下，老区发展正迎来新机遇！唱响“照在大路上”歌谣的红色家园，如今大踏步走在乡村振兴的宽阔大道上，书写着更加美好的新篇章……

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)