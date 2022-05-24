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天刚蒙蒙亮，欧和清、欧和明兄弟俩便匆匆赶往自家茶园：“今年的茶叶品质好，可以卖个好价钱！”下午，他们便把清晨刚刚采摘的鲜叶卖给当地的茶叶生产企业。

欧家兄弟住在湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市白果乡金龙坝村，去年光卖茶叶就收入3万元；茶叶如今已成那里的支柱产业。金龙坝村里有个200多年历史的古寨，贺龙元帅曾率领红军驻扎于此。欧和清、欧和明兄弟俩小时候常听老人们讲述红军和游击队的故事……

2009年，村里产业能人冉茂文开办木门洞茶厂，发动群众种茶。2012年以来，全村茶叶种植面积逐渐发展到近7000亩。冉茂文担任了村支书，带领村民脱贫奔小康。

2021年，恩施玉露茶制作技艺第十一代传承人蒋子祥在白果乡投资创办楚蕊生物科技有限公司，并陆续与500余户茶农签订了3000亩茶园的鲜叶收购协议。品牌溢价让茶农受益。“鲜叶卖给楚蕊公司，价格比过去高1/3。去年，我家每亩茶叶收入5000多元，今年预计要在8000元以上。”欧和清说。

据统计，2021年，恩施市恩施玉露茶产量2530吨，产值达17亿元。恩施州茶园总面积达180万亩，综合产值为170亿元，带动80万名茶农增收致富。

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)