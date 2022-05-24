重庆黔江——
“红军树”下的新故事（喜看老区新变化）
2022年05月24日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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一大早，重庆市黔江区水市镇居民彭江燕就换上保安制服，前往水车坪景区上班……这份“家门口”的工作，每个月能给她带来3000多元的收入。
水市镇水车坪老街附近的小广场上有一棵皂角树，当地人说，红军当年在这棵树下驻马誓师，干革命、打土豪，把钱粮分给贫苦百姓，因此就把这棵树称作“红军树”。
水市镇平均海拔1200米。近年来，大批干部来到这里，跟村民一起探索致富路。“先是解决水、电、路等硬件设施，随后通过创建景区，一大批村民吃上了旅游饭。”水市镇水市社区第一书记刘元说，“现在还建起了立体农业。”
村里条件好了，不少能人也被吸引了回来。在冯家街道寨子社区，外出打拼多年的粟永陆回到家乡开办了农家乐：“现在路好了，从城里进村，只要半小时。”
如今的黔江，产业旺了——全区桑园面积接近10万亩，特色产业覆盖脱贫户90%以上；岗位足了——去年引导组织农民工外出务工12.7万人，其中脱贫人口2万多人。
“脱贫不是终点，我们正在切实推进52个区级重点帮扶村的工作，着力打造4个乡村振兴示范片区。”黔江区乡村振兴局负责人说。
《 人民日报 》（ 2022年05月24日 06 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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