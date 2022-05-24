贵州铜仁——
苗绣变成致富产业（喜看老区新变化）
2022年05月24日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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打响过甘溪战役和困牛山战斗，见证了红军第二、第六军团胜利会师，贵州省铜仁市是一块红色热土。这里经济发展一度滞后，现在起了很大变化……
铜仁市松桃苗族自治县的刺绣技艺，集纺织、挑花、剪纸等工艺于一体，入选国家级非物质文化遗产代表性项目。在外婆和母亲的熏陶下，松桃苗绣省级代表性传承人石丽平打小就练出了一手绝活：“苗绣技艺不能失传，我要让它帮山里的姐妹们脱贫致富。”从2000年开始，石丽平搜集整理苗绣的不同绣种和纹样，并建起产品加工生产基地。
经过10多年努力，石丽平带起了一支260多人的专业刺绣队伍。在妇联和有关部门支持下，石丽平采用“公司+基地+农户”的形式，带动4000多名妇女在家门口就业。
在铜仁市其他地区，越来越多妇女凭借刺绣技艺实现脱贫致富。在万山区旺家花园社区，居民李廷娥正忙着赶制订单……旺家花园社区居住着1.8万余名易地扶贫搬迁群众，社区引进苗绣企业，帮助妇女就业。
近年来，铜仁市推动“指尖技艺”转换为“致富产业”。全市共培育特色手工产品企业153家，培训绣娘2万余名，实现产值3.2亿元，带动2000多名脱贫妇女稳定增收。
《 人民日报 》（ 2022年05月24日 06 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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