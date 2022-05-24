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央行在港成功发行250亿元票据

2022年05月24日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月23日电  （记者吴秋余）5月23日，中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.49%和2.80%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，多个国家和地区的银行、央行、基金、保险公司等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量接近580亿元，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。

　　目前，中国人民银行常态化在香港发行人民币央行票据，不仅丰富了香港市场人民币投资产品系列和流动性管理工具，而且带动了境内金融机构、企业等其他主体在离岸市场发行人民币债券。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月24日 08 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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