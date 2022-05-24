本报记者 李心萍

开栏的话

今年我国就业工作总体开局平稳，成绩来之不易。同时要看到，受国内外多重因素影响，就业面临的风险挑战明显增多。人社部门如何加快推进相关政策落地见效，帮助企业解决困难、促进就业；各类就业服务机构如何发挥自身优势，不断提高服务质量和水平；各类企业如何履行社会责任，努力稳定和扩大就业岗位……本版今起推出“千方百计稳定和扩大就业”系列报道，呈现各地各部门为稳就业保就业采取的政策措施，敬请关注。

稳就业事关广大家庭生计，是经济运行在合理区间的关键支撑。今年一季度，我国就业形势总体保持基本稳定，但3月份以来，受国内外多重因素影响，就业面临的风险挑战明显增多。

“面对复杂严峻的就业形势，全国人社系统将把稳就业作为当前的首要任务，加大就业优先政策实施力度，努力保持就业大局稳定，更好服务于经济社会发展。”人社部有关负责人说。

接下来，人社部将出台哪些稳就业举措？如何推动、确保相关政策落地落实？记者进行了采访。

打好政策“组合拳”

“降缓返补”助企业

日前，洋紫荆油墨（中山）有限公司领取到了2021年失业保险稳岗返还资金5万元，惠及400名员工。“稳岗返还资金有利于我们提高员工福利，在特殊时期稳岗稳队伍。”公司负责人黄嘉敏说。

量大面广的中小微企业和个体工商户是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑。当前，受国内外多重因素影响，相关市场主体困难明显增多。为此，人社部推出一系列阶段性、组合式稳岗位、提技能、防失业的政策措施，切实助企纾困稳岗位。

人社部有关负责人介绍，人社部将推出社保“降、缓、返、补”四个方面的支持举措，助力企业爬坡过坎。

降，即延续降低费率。将阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策延续实施至2023年4月30日。

缓，即加大缓缴社保费力度。对受疫情影响经营困难的所有中小微企业、个体工商户，实施暂缓缴纳养老、失业、工伤保险费政策。其中，养老保险费缓缴期限3个月，失业保险和工伤保险费缓缴期限不超过1年，缓缴期间免收滞纳金。

返，即提高稳岗返还标准。将中小微企业、个体工商户失业保险稳岗返还比例最高提至90%。对没有对公账户的小微企业，可将资金直接返还至当地税务部门提供的其缴纳社会保险费的账户。

补，即加大就业补贴实施力度。对企业吸纳重点群体就业给予社保补贴、见习补贴等；对受疫情影响暂时无法正常生产经营的中小微企业发放一次性留工培训补助。

越是困难时刻，越要尽快把帮扶政策送到企业手上。眼下，各地人社部门正用足用好组合政策，推行“免申即享”经办模式，让企业便捷享受政策红利。

广东深圳市第一时间将中小微企业失业保险稳岗返还比例提至90%，预计惠及企业超80万家。当地人社局正在抓紧时间进行数据比对，完成后将主动发放稳岗返还资金。

广西崇左提前谋划，通过信息系统初步筛查符合条件的企业2507家，拟返还补贴资金2631.37万元，惠及职工超5.58万人。

就业服务搬上网

招聘用工有保障

企业是吸纳就业的主渠道。做好企业招聘用工服务，对支持企业生产经营、保持就业局势稳定具有重要作用。近日，各地方、各部门都有针对性地加强和改进就业服务。

一方面，通过常态化举办线上招聘活动，开设大型专项招聘活动线上专场专区，推广运用直播带岗、远程面试等新型招聘对接模式，实现线上招聘活动不停歇。

山东龙口市开展“人社干部联百企”活动，自3月初建立《企业用工引才需求台账》以来，累计在网上发布岗位信息3240条；

甘肃庆阳市的人社干部化身“网络主播”进行“直播带岗”“直播宣策”，推送就业岗位，解读就业帮扶政策，服务对象覆盖高校毕业生、农民工、退役军人等。

在国家层面，人社部将继续开展百日千万网络招聘专项行动。5月16日至8月25日，针对重点人群就业和用人单位招聘需要，搭建全国统一、多方联动的网络招聘平台，以优质高效服务助推稳就业、保就业。

另一方面，在做好疫情防控前提下，各地也因地制宜开展各类线下招聘活动，针对性举办小规模、定制化招聘会，实现“周周有活动、日日有服务”。

4月中旬，湖南常德石门县组织开展了为期3天的“送岗下乡”专场招聘会，招聘会服务对象为返乡农民工、留乡劳动力。一共带来了2000个就业岗位，累计进场求职人员1200多人，达成就业意向约190人。

与此同时，为了进一步筑牢民生底线，对就业困难人员的重点帮扶力度不减。各地将城镇零就业家庭成员、就业困难人员以及残疾登记失业人员、脱贫人口和农村低收入人口等重点人群列入就业帮扶对象，通过同步开展精准匹配就业、靶向扶持创业、公岗安置托底等措施，促进重点群体人岗匹配。

公共服务进校园

就业选择更多元

今年，我国有1076万高校毕业生走出校门找工作。做好高校毕业生就业工作，不仅事关千家万户，也有利于人力资源的利用。

今年3月以来，人社部启动公共就业服务进校园活动。各地汇集专业资源，凝聚各方力量，推动公共就业服务向前延伸、提质增效。

创新方式加大政策宣传。人社部数据显示，福建、江西、四川、贵州等省份已举办政策宣讲748场次。湖北制作发布“高校毕业生就业创业政策地图”小程序，总访问量超过20万人次。浙江杭州市在主要商务区利用160余块户外电子大屏幕滚动宣传就业政策，动员全市企业提供岗位。

招聘服务搭建对接平台。江西、山东、安徽、湖南、重庆、甘肃等地举办了实施公共服务进校园系列专场招聘活动，已组织各类线上线下招聘600余场次，发布岗位80余万个。陕西联合市场机构为毕业生和用人单位搭建远程视频面试，已有19万毕业生通过平台获得服务。湖北采取“小规模、多场次”方式，进校园开展“才聚荆楚”招聘活动，提供近1.5万个就业岗位。

培训指导提升就业能力。黑龙江、广西等地积极与高校合作，共建高校就业创业服务站、校园职业成长导师站；浙江杭州市推出“导师面对面”等咨询服务，为毕业生免费提供择业指导、创业咨询、心理疏导等服务；河南、贵州等地明确了今年高校毕业生技能培训目标，启动新兴产业、智能制造、现代服务业等专项培训。

“由政府牵头，把学校、科研机构、企业等各方资源进行整合，多方合力，给我们提供了更多元的就业选择。”2022年应届毕业生崔宇杰说。

不仅是人社部门，各部门都在为稳定高校毕业生就业贡献力量。

工信部联合教育部启动2022年全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动，直接将“专精特新”中小企业硕、博巡回招聘开进校园。

国有企业扩大招聘规模。“我们不仅扩大招聘，还为毕业生准备了人才公寓，免费提供一年的住宿，一年之后发放租房补贴，连续发放3年。”中国重型汽车集团有限公司组织与人力资源部副部长刘秉阳说。

“我们将持续完善毕业生市场化就业的政策措施，稳定公共部门招聘规模，适当扩大升学入伍、基层项目、科研助理等规模，努力创造更多适合毕业生的优质岗位。”人社部有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 14 版）

(责编：白宇、赵欣悦)