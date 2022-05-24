人民网北京5月24日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，我国春播粮食进度已超过九成，玉米、大豆等旱地作物播种进入扫尾阶段。

截至5月23日，全国春播粮食已完成意向面积的92.5％，同比快2.4个百分点。分作物看，早稻栽插、春玉米和春小麦播种已结束，大豆九成半，中稻栽插过七成。分地区看，华南地区春播已结束，西北地区接近尾声，东北地区近九成半，西南、华北和黄淮地区近九成，长江中下游地区过八成。

“虽然全国春耕春播生产任务已近尾声，但确保春播面积全面落地仍需努力。”农业农村部种植业管理司有关负责人表示，当前不仅春耕春播进入扫尾阶段，也是夏收作物籽粒开始饱满、走向成熟的重要时节。此时距离夏粮大面积收获还有不到两周时间，干热风、倒伏、病虫害等风险对小麦影响仍然存在。

此外，按照中央有关扩种大豆和油料的部署，今年国家实施大豆和油料产能提升工程。我国夏收油料主要是冬油菜，当前，全国冬油菜收获过九成。最新农情调度显示，冬油菜播期适宜，播种质量高、基础好，再加上天气条件总体有利，油菜长势好于上年。经专家田间调查，夏收油菜单产有望创历史新高。

该负责人还表示，当前疫情防控形势严峻复杂，各地要及时打通堵点卡点，全力保障机收顺利开展，确保夏粮颗粒归仓，夯实全年粮食生产基础。

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