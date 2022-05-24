本报记者 徐佩玉

近日，为进一步挖掘消费潜力，位于海南省海口市日月广场的海控全球精品免税城开展消费抽奖礼等活动，结合政府发放的消费券核销码，吸引不少顾客前来选购免税商品。

苏弼坤摄（人民视觉）

5月20日，2022无锡太湖购物节夏日消费季启动仪式在无锡大剧院南广场举行，同时启动的还有美味龙虾节、新能源汽车节等系列促消费活动。图为市民在启动仪式现场玩滑板。

朱吉鹏摄（人民视觉）

四川成都发放“5·20”促消费活动消费券，山西太原投入4.2亿元发放消费券，贵州将于5月30日启动发放1.4亿元零售文体和餐饮消费券……近期，全国多地发放消费券，覆盖汽车、家电、餐饮等重点领域。

疫情影响下，消费券成为激发消费潜力的重要手段之一，被多地纳入促进消费回暖的政策工具箱。专家指出，发放消费券配合一系列扶持政策，将有效提振消费。

激发消费潜力

今年以来，疫情等多重不确定性因素冲击消费需求。国家统计局数据显示，前4个月，社会消费品零售总额同比下降0.2%。4月份，社会消费品零售总额同比下降11.1%。

面对压力，多地选择通过发放自带杠杆效应的消费券，拉动消费、提振信心。

四川省成都市发放“5·20”促消费活动消费券，财政资金规模1.2亿元，发动金融单位和商户叠加优惠活动，共计2.4亿元。这是今年以来成都首次面向全市大规模发放消费券，涵盖成都市重点零售、餐饮企业以及个体工商户。据悉，成都第一波66万张“5·20”消费券不到5分钟被一抢而空。截至5月21日24点，本次消费券活动核券总量超16万张，不过1天半的时间，核销率已达25%。

“五一”期间，海南省开展“助商惠民，乐享海南”消费券发放活动，吸引1万多家商户参与，带动海南10家重点零售企业5天内实现了1亿多元销售额，同比增长3.86%。

广东省广州市5月启动“羊城欢乐购——广购羊城悦来粤好”促消费活动，发放消费券，加快消费回补，促进消费扩容提质。广百百货有关负责人介绍，第一轮广州消费券发放首日（5月8日）正值母亲节，促进当天销售超2500万元。第二轮消费券5月13日发放后，推动5月14至15日周末实现销售超1600万元。

国泰君安近期发布相关研报显示，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心；另一方面通过对商家的间接补贴，增加商家短期收入、缓解疫情期间经营压力。

覆盖多个重点领域

值得注意的是，本轮消费券“大礼包”重点关注汽车、家电、餐饮等行业。

4月，国内汽车产销出现下滑。为提振汽车消费，多地发放汽车消费补贴。山东省青岛市“促消费”活动期间，购买汽车时按照不同车型不同价位，可以享受3000-10000元的一次性补贴。浙江省宁波市推出的汽车消费券分为满10万元减3000元、满15万元减5000元两种，适用线下购置新车消费场景。吉林省长春市自5月21日起面向在该市购车的个人消费者发放5000万元汽车消费补贴，持续到9月21日结束。

此外，餐饮、家电也是重点。山东省潍坊市5月22日启动“惠享潍坊”消费季，发放政府消费券超7000万元，聚焦餐饮、汽车、家电、家居、文旅等重点消费领域。深圳市商务局自5月1日起推出“消费电子和家电购置补贴”活动，消费者购买相关电器数码产品，每人累计最高补贴2000元。贵州将于5月30日启动发放1.4亿元零售文体和餐饮消费券。

“在汽车、家电、餐饮等行业发放消费券，能够更有效撬动消费。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇对本报记者表示，一方面，汽车、家电、餐饮等行业消费市场占比较高，达到1/4左右。另一方面，中国在汽车、家电、餐饮等行业消费基础较好，消费者购买汽车、家电等大宗消费和参与餐饮等高频消费的热情较高。近年来，汽车、家电、餐饮等领域陆续出台了相关扶持政策，例如汽车下乡、家电下乡、以旧换新等，配合消费券的发放，将有效提振消费。

数字化消费券更好用

“五一”期间，东莞举办“乐购东莞”活动，发放专题消费券约3400万元。市民通过微信小程序领券后，在零售、餐饮、住宿等适用门店消费一定金额，结账时使用微信支付，即可自动使用消费券。

微信支付有关负责人指出，微信支付可以带来更好的发券、领券体验。发券方面，依托微信广泛的用户基础，通过微信支付发放消费券，可以覆盖几乎全年龄段用户。领券方面，通过微信支付发放的消费券，用户只要使用微信付款，即可选择消费券的满减、抵扣等功能，甚至用消费券直接支付，更加方便快捷。目前，江苏、广东、云南、湖北等省份以及深圳、广州、徐州、珠海、江门等多个城市都选择通过微信支付等数字化渠道发放消费券。

随着移动支付广泛普及，各地借助互联网平台发放数字消费券，降低了使用门槛，进一步激发消费潜力。“数字消费券普及率较高，能比实体消费券更好地达到发放效果。不仅可以更有针对性地发放，还能更好监测消费券的使用情况。此外，在疫情防控方面也实现了无接触发放与领取。”洪勇分析。

“消费恢复是长期的过程。未来，发放消费券或将成为常态化手段。”洪勇表示，消费券不仅是疫情期间提振消费的工具，未来也可以成为节假日促消费的长期手段。

(责编：白宇、赵欣悦)