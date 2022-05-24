本报记者 李 贞

2月27日，在重庆市黔江区创业孵化基地直播间，面试指导老师（左）和主播通过网络直播指导求职者如何应对职场面试。

杨 敏摄（人民视觉）

2月10日，在江苏省南通市人力资源大厦“云就业”直播招聘平台，用人企业工作人员（左）介绍企业信息、招工需求、薪酬待遇等情况。

许丛军摄（人民视觉）

4月19日，在河北省秦皇岛市聚贤人才市场，工作人员使用网络平台进行直播带岗。

曹建雄摄（人民视觉）

4月14日，在湖南省长沙市中南大学就业指导中心，学生通过网络进行求职面试。

新华社记者 陈思汗摄

最近，找工作找了4个多月的陆欣鑫终于收到心仪企业的录用通知，紧绷了许久的心情终于放松下来。

“我应聘的那个岗位，当时招聘系统显示有超过2000人投递简历。”陆欣鑫告诉记者，能在激烈的竞争中脱颖而出，是得益于自己此前发布了一些短视频作品。“没想到无意中制作的视频，成为了求职的‘敲门砖’。”

就业是民生之本。眼下，各地推出许多新举措促进就业，视频简历、直播带岗、云招聘等新型求职方式和招聘渠道广受欢迎。

新方法：视频简历显亮点

今年以来，就业局势保持总体稳定。前4个月城镇新增就业406万人，高校毕业生毕业去向落实率同比基本持平，农民工特别是脱贫人口务工规模稳中有增。但与此同时，就业稳中有难、稳中有忧，3月份以来就业数据出现波动，就业压力有所加大。

面对当前就业形势，求职者更倾向于尝试新的求职新途径。

去年底，陆欣鑫从上一家公司离职，开始了并不顺利的求职之路。线上“海投”了几百份简历，回音却寥寥无几。

“那几个月里，自信心很受打击，也陷入了自我怀疑。”就在最低落的时候，陆欣鑫想到，可以把这段时间的感受和经历，分享给与自己一样的求职者。

今年3月，陆欣鑫在哔哩哔哩网站上传了一段谈求职的视频，并附带介绍了个人工作经历和求职需求等。出人意料的是，视频一下子火了。此后一个月，她又陆续制作、发布了5条与就业有关的视频，最受欢迎的一段播放量已超过197万。

“有的同行看到我的视频后，发私信说愿意推荐合适的工作。还有的公司联系我说，他们通过视频看到我的表达能力不错，愿意提供相应职位。”这些反馈让陆欣鑫十分惊喜，也打开了她新的求职思路。“给现在录取我的这家企业投递简历时，我也把这几段视频加到了简历里。果然，他们看到后比较认可，给了我面试的机会。”

陆欣鑫得偿所愿，成功入职。“这段经历让我意识到，求职过程中要充分了解自身的价值，同时不断提升自己。”陆欣鑫告诉记者，现在很多像自己一样的年轻求职者，会把个人视频账号当作一份视频简历去运营。不久前，“这届‘00’后用视频简历求职”的话题还登上了微博热搜。“在新媒体高速发展的时代，求职中，各种新颖的方式都不妨一试。像视频简历就更清晰也更生动，能充分地展现出自己的能力、突出自身亮点。”

由哔哩哔哩与智联招聘联合发布的《2022青年求职行为洞察报告》显示，随着习惯于视频表达的“00”后进入求职阶段，个人视频简历正在兴起，在相关专业的求职中得到了更多应用。线上求职出现了更加丰富多样的形式。在今年的春季招聘中，有87%的应届生使用过视频面试、直播招聘、企业及职位视频介绍等可视化求职方式。直播带岗、UP主（视频上传者）带看公司环境、线上宣讲会等，成为可视化求职方式中的主流。

事实上，不仅是年轻的大学毕业生，很多农民工也通过可视化求职的方式，得到了更多就业机会。

今年48岁的牛艳斌，平时喜欢在快手平台上刷短视频。去年，他看到有主播在直播间里介绍招聘信息，就点进去看了看。“最开始我想帮一个朋友找份工作，后来发现直播间介绍的工作，竟然还有不少适合我这样年龄超过45岁的求职者，于是我也动心了，和朋友一起投了简历。”

“那时正是春节前，企业很缺人，所以我们很快被录用了。”就这样，牛艳斌和朋友一起从老家河南奔赴江苏常州，成为了智能设备生产线上的工人。“这是我第一次离开家乡，肯定有点紧张。但之前通过直播间的介绍，已经很清楚地看到了这个厂里衣、食、住和具体工作内容的情况，所以心里还是比较踏实的。”

牛艳斌告诉记者，现在，自己对工作十分满意，收入也比原来大幅增加了。“过去在老家，一个月最多挣3000元，在这边工资翻了一倍。多亏直播带岗这种新形式，让我找到了合适的工作。”

新平台：直播带岗助就业

直播带岗是近期最为热门的招聘模式之一，在抖音、快手等平台上方兴未艾。

快手平台的人力资源主播刘超是较早涉足该领域的从业者之一。刘超告诉记者：“售卖商品的主播带的是‘货’，我们带的是就业岗位，目的是为求职者，特别是农民工等提供一个更便利的就业平台。”

刘超说，自己进入人力资源行业的时间并算不长。“我从部队退伍后开始创业，做过运输，卖过服装。2019年，看到直播电商势头很好，就在快手平台注册了账号，准备拓宽服装生意的销售渠道。”然而，此后，突如其来的疫情打乱了刘超的计划，他临时关了店面，回到老家的村子。

一天，有朋友找上门来，请刘超帮忙用车送一批急于求职的农民工去河南新乡的工厂。这让刘超意识到，在疫情影响下，农民工的线下求职渠道难免受阻；而很多在线招聘网站，又不是很适合他们使用。

“线上招聘网站主要面向白领提供岗位，很少有适合农民工就业的信息。比如有的网站要求填写详细的工作简历，操作起来很复杂。另外还有虚假宣传的问题，像写的月薪与实际工资相差甚远等，辨识能力不强的人很容易受骗。”刘超敏锐地发觉，直播平台正好可以解决这些问题。于是他把自己已经积累了18万粉丝的“带货”账号变成了“带岗”账号，一方面积极联系用工企业，另一方面通过短视频和直播间介绍详尽的岗位信息。

2020年4月，刘超发布了第一条短视频招聘内容，短短一周内，就为安徽滁州的一家工厂招聘了200多名农民工。如今，刘超注册成立了专业的劳务公司，他在快手上的粉丝已超过70万，每月能帮助两三百人找到工作。

常州诚镓精密制造有限公司从今年3月开始与刘超进行合作，直播成为了该公司近期吸纳工人的主要途径。公司人力资源部负责人徐坤告诉记者，生产线的日常用工需求大概在700到800人，生产旺季时常会出现用工缺口。“过去我们采用传统招聘形式，比如参加线下招聘会，在工厂门口贴招聘告示等，广撒网却一直收效甚微。尤其是受疫情影响，招聘外地工人更加困难。与主播刘超合作以后，他们会来工厂里拍摄照片、视频，在直播中展示，并通过大屏幕清楚地介绍我们的用工要求，用户一看就懂。主播还会详细介绍常州当地的防疫政策，哪些地区的工人可以来，来了以后要怎么做好个人防护，这让工厂的招聘省心了很多。”徐坤介绍说，近期公司发布的100个用工岗位，在很短时间内就基本招满了。

“随着数字技术的发展，加之疫情在一定程度上影响了劳动力的流动，越来越多的招聘活动由线下转为线上，直播带岗也得以快速发展。”首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚指出，长期以来，农民工等群体在找工作的过程中，一直面临着供需不匹配、虚假宣传等问题的困扰，同时用工单位的招聘成本也越来越高，导致了工人流动率高，企业招聘成本上升。而直播带岗的方式，促成了企业与劳动者的双赢。

张成刚认为，直播带岗的优势主要体现在两方面。“第一是快，相对于传统招聘形式来说，通过视频直播，劳动者能够快速了解岗位，提高招聘效率。第二个是准，视频所蕴含的信息量超过文字和图片，配合主播的讲解，提高了工作匹配的准度。从目前的实践来看，效果较为理想。”

但与此同时，张成刚也表示，在未来，当直播招聘的规模上了一个新的量级之后，如何加强审核监管，确保岗位信息的真实性，保障劳动者合法权益，是需要平台和有关部门重点考虑的问题。

新举措：学生求职有保障

当前正是高校毕业生求职的关键期、冲刺期。数据显示，2022届全国普通高校毕业生规模达1076万。不少高校积极为毕业生“云求职”提供服务保障，加快推进毕业生就业工作。

近日，武汉理工大学的同学们发现，南湖图书馆里多了几个小玻璃房间，上面写着“视频会议室”。打开门，里面别有洞天：不仅配备了电脑、“双机位”摄像头，甚至还有补光灯、三脚架、麦克风等设备设施，俨然是一个专业的直播间。原来，这些是专门为便利毕业生参加“云面试”而设置的空间。

“搭建视频会议室是我校图书馆从外延式服务走向内涵式服务的有益探索。”武汉理工大学相关负责人介绍，当前，“云面试”已成为用人单位招聘的重要方式。为统筹推进疫情防控，积极应对疫情对毕业生就业造成的冲击，4月中旬，武汉理工大学在南湖图书馆开辟了5个独立的视频会议室，免费提供给学生使用，精准对接疫情防控形势下高校人才培养的新需求。

视频会议室一经推出，就受到学生的热烈欢迎。“本来还为怎么在宿舍面试发愁，辅导员老师就告诉我，可以使用学校新开设的视频会议室。”武汉理工大学法学与人文社会学院大四毕业生杨同学说，自己最近刚在视频会议室里完成了一场线上面试，感到这项举措十分暖心。“面试当天，我提前半小时到了图书馆，发现老师已经帮我调好了设备，视频画面清晰明亮，环境十分安静，再也不用担心室友会突然进来造成尴尬了。”

据悉，武汉理工大学为视频会议室安排了专门的工作人员，提供设备调试支持、环境维护支持等“一对一”服务。为合理优化资源，避免学生“扎堆”排队，图书馆还上线了视频会议室预约管理制度，同学们可通过微信公众号分时段预约，有效提升了视频会议室使用的准确率。武汉理工大学图书馆工作人员表示：“目前会议室每天预定率均在90%以上，开放至今已接待毕业生200余人次。”

5月15日至21日，辽宁轨道交通职业学院通过直播招聘的形式，直接对接企业，为毕业生提供更多就业机会。来自中德（沈阳）高端装备制造产业园、沈阳经济技术开发区、沈抚改革创新示范区的多家企业，为应届毕业生提供了350余个就业岗位、400多个顶岗实习岗位，包含机械制造、科技金融等多个行业。

在直播间里，学生通过发弹幕提问，企业负责人现场解答，带岗主播为学生们分享求职经验，帮大家排忧解惑。辽宁轨道交通职业学院2022届机械专业学生付业江说：“对正在求职的应届生来说，这种直播有非常大的帮助。在直播活动中，我投了两份简历，获得了一个复试的机会，还是蛮开心的。”

辽宁轨道交通职业学院党委书记鲍风雨表示，政府与多方搭建“云招聘”平台，由企业与学校唱“直播带岗”的戏，是促进高校毕业生就业的创新举措。未来，还需要政府、学校、企业多方不断开辟毕业生就业新渠道，全力保障学校毕业生更加充分更高质量就业。

(责编：白宇、赵欣悦)