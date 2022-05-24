本报记者 王俊岭

强大的货物贸易能力，是很多外资来华投资的重要理由。图为5月9日的山东青岛港，自动导引车、高速轨道吊来回穿梭，各个港区一派繁忙，货轮有序进出。

张进刚摄（人民视觉）

连日来，江苏太仓高新区通过制订出台物流保畅通、优化和简化审批复工复产流程等政策措施，助力区内近400家德资企业复工复产。图为5月12日，托克斯（苏州）冲压设备有限公司生产技术人员正在调试冲压设备。

计海新摄（人民视觉）

王 威制图（新华社发）

“继续加大在华科技业务投入”“再投资1亿美元”“联手打造创新高地”——今年以来，一批外资大项目、重点项目接连落地，带动中国引资快速增长。

商务部数据显示，今年前4个月，全国新增合同外资1亿美元以上大项目185个，相当于平均每天有1.5个外资大项目落地。1至4月，全国实际使用外资金额4786.1亿元人民币，同比增长20.5%。这是在去年高基数基础上实现的两位数增长。

尽管受内外部多重因素影响，稳外资面临诸多挑战，然而，有远见的跨国企业都不愿错过在中国发展兴业的机遇。商务部新闻发言人束珏婷表示，跨国公司积极扩大对华投资，充分体现了外国投资者对中国经济发展前景的坚定信心，充分体现了中国扩大对外开放、优化营商环境的显著成效，充分体现了中国市场规模超大、产业配套齐全、基础设施完善、人力资源丰富对外资的强大吸引力。

大项目稳，带来引资稳步增长

外资来华大项目多、重点项目有序推进，有力地证明了中国对外资企业的强大吸引力。

有的聚焦基础产业提升。4月28日，在河北省唐山市乐亭经济开发区的河钢浦项汽车板合资项目建设现场，工人们正进行桩基施工，一片繁忙景象。据介绍，该项目由河钢集团与韩国浦项制铁公司（POSCO）分别出资50%合作建设，总投资41.25亿元，是近年来中国钢铁行业单体投资最大的外商合资项目。项目将新建两条世界领先的高端汽车钢板生产线，并将广东既有的一条汽车钢板生产线股权纳入旗下。“中韩双方团队将发挥各自优势，联手打造世界高端汽车面板技术、产品及创新高地。”该项目负责人说。

有的筹划细分领域布局。先尼科控股有限公司是一家专门从事高性能化学品材料业务的企业，已在上海青浦和江苏泰兴设立了2家工厂。今年2月，该公司在上海参加了外资项目的集中签约，宣布投资1亿美元在上海杭州湾经济技术开发区合计58亩土地上建设亚太区域总部。该公司董事长鹿传欣表示，项目将集全球研发中心、彩色滤光片核心材料制造、配套中间体于一体，达产后预计年产值将突破10亿元人民币。

还有的发力高新技术转化。总部位于德国的默克集团是一家全球领先的科技公司，专注于医药健康、生命科学、电子科技三大领域。今年初，该公司宣布了一项投资中国倍增计划，持续加大在华电子科技业务投入；4月28日，该公司又宣布将投资约1亿欧元，加速在无锡进行生物制药一次性技术产品制造。“本轮疫情没有改变我们的初衷和方向。虽然新增和扩建计划略有延迟，但防疫形势好转后就会稳步推进。”默克中国总裁安高博说。

束珏婷表示，新冠肺炎疫情给世界经济和全球产业链供应链都带来了挑战。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将继续为世界经济企稳复苏提供强大动能。同时，开放的中国大市场，也将为各国企业在华发展提供更多机会。前4月，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长76.3%、53.2%和80.4%（含通过自由港投资数据），德国大众、韩国浦项、美国开市客等跨国公司在华投资大项目到资情况良好。

大力支持，助外资项目顺畅运行

切实做好货运物流保通保畅、实施大规模增值税留抵退税、研究修订扩大《鼓励外商投资产业目录》……今年以来，一系列政策措施接连酝酿及出台，不仅有力地稳定了中国经济基本盘，更为外资吃下了定心丸。

一方面，细致周到的服务，直接帮助外资企业克服疫情影响实现正常运转。

今年一季度，山东省济南市实际使用外资7.5亿美元，创下历史同期最好水平。这一成绩，离不开当地为外资提供的各项支持政策和有力服务。

据济南市投资促进局局长李洪伟介绍，在疫情反复不定的形势下，要帮助1000多家外资企业同时做好疫情防控工作、最大限度减少疫情对于外资企业正常生产经营的影响，很不容易。“我们成立了7个工作组，第一时间下沉到各区县，同时制定了专项工作方案，主动靠前服务。”李洪伟表示，持续不间断的防控及服务措施，保证了外企生产经营的总体稳定，也稳住了社会各方的信心，稳住了外资对济南发展的良好预期。

另一方面，助企纾困的政策，间接为外资在华展业兴业营造了良好的环境。

贵阳都拉营国际陆海通物流港是当地重要的物流枢纽。“我们主要为贵阳综合保税区及周边企业提供公路货运服务，光是跑香港的车队一周就有两趟。其中，生产电子产品的外资企业是我们的重要客户。”贵州铁投都拉物流有限公司副总经理周斌在接受本报记者采访时说，疫情导致物流周期拉长，既影响了外企客户出货，又影响了物流企业自身回款。好在，最新的退税政策为周斌所在的企业增加了7900多万元的周转资金。“今年以来，增值税留抵退税是助企纾困的‘重头戏’。区域内企业但凡有符合条件的，我们都会主动宣讲，确保相关税费实现应退尽退。”国家税务总局贵阳综合保税区税务局第二税务分局局长代卓明说。

商务部研究院国际市场研究所研究员白明对本报记者表示，“相对而言，国际贸易更看重当下市场的供需，而国际投资则更看重一个经济体的长期基本面与长远发展潜力。面对挑战，我们的市场潜力巨大、支持举措有力有效、营商环境不断优化，给了外资持续加码的理由。”白明说。

拥抱机遇，外资有行动、有信心

拥抱中国机遇，外资有行动。

4月8日，富士胶片旗下企业位于苏州高新区的创新合作中心正式启用。据了解，该中心装备有先进的高通量生物反应器及生物分析仪，将面向整个大中华地区提供多种培养基开发与优化服务。

“全球细胞培养基市场未来将以约10%或更高的年增长率增长。尤其是中国在生物药的审批上呈加速趋势，预计未来几年中国生物制品市场增长率将达到每年20%。”富士胶片（中国）投资有限公司总裁田中健一对本报记者表示，期待创新合作中心能够发挥富士胶片在生命科学领域的技术和能力，帮助中国生物医药企业更好地发展，共同守护民众健康。

企查查提供的数据显示，从今年初至5月17日，全国新注册外商独资企业及外国投资者控股企业超过2700家。从地域来看，上海、深圳、北京、广州、珠海等城市新注册此类企业较多；从行业来看，批发和零售业、科学研究和技术服务业、制造业、软件和信息技术服务业等领域表现较好。

拥抱中国机遇，外资有信心。

美国德汇律师事务所全球合伙人刘思锐在接受本报记者采访时说，中国拥有规模巨大的市场消费需求和增长潜力、完善的基础设施、发达的物流网络、门类齐全的产业群聚、科学高效的分工体系、训练有素的劳动力，能够从供需两端为全球企业提供“一站式”的支持，帮助外资企业实现在华的商业目标和发展规划。

“近年来，中国持续推出了一系列鼓励和促进外资发展的政策。特别是《外商投资法》的颁布实施，有力地保障了广大外资企业的合法权益。我们的外资客户也感受到了这种变化带来的实惠。展望未来，我们充分相信中国能够有效统筹疫情防控和经济社会发展，创造出更多共赢商机。”刘思锐说。

在世界范围内，很多人坚定看好中国的发展前景。英国《金融时报》报道称，全球投行正在上海推进雄心勃勃的业务扩张计划，其策略不会因当前的新冠肺炎疫情防控措施而改变。标准普尔驻新加坡经济学家维什鲁特·拉纳指出，很难在中国以外的地区，找到与中国供应链规模和范围相匹敌的地方。2022年《美国企业在中国》白皮书显示，83%的企业没有将制造或采购转移出中国的打算，不少美国企业都认为，要成为全球赢家，在中国市场保持竞争力至关重要……

“尽管统筹疫情防控和经济社会发展带来了很多考验，但我们有信心稳外贸、稳外资，稳产业链供应链，确保供需保持高水平的良性循环。”白明说。

(责编：白宇、赵欣悦)