原标题：抖音启动百余场反诈专项直播 政务直播间加挂5大反诈工具

为做好反诈科普，针对易受骗群体开展防范宣传，5月反诈宣传月期间，抖音启动了“全民反诈在行动”“反诈者集合”主题宣传活动。截至5月22日，相关话题累计播放量超49亿。国家反诈中心及全国多个省市的公安机关、反诈机构在抖音上已开展158场反诈宣传教育系列直播，累计观看人次超531万。

此次反诈专项直播活动中，多个政务抖音号直播间加挂了“全民反诈在行动”H5页面，截至5月22日累计曝光量达248万。该H5页面配置了国家反诈中心APP、96110全国反诈预警劝阻咨询专线、12381涉诈预警劝阻短信系统、电话卡一证通查、银行卡一键查卡等五大反诈工具介绍。通过该页面，网友不仅能跳转下载国家反诈中心APP，还可以了解国家反诈中心的“一证通查”“一键查卡”功能。通过这两个功能，网友可以方便快捷地查询自己名下所有国内电话卡、银行卡办理情况。

5月16日至20日，抖音邀请了@北京反诈、@库尔勒警视、@小霜警官、@温州反诈中心等政务号开展多场反诈宣传教育直播，反诈专家们通过案例解析、反诈知识问答等形式分享防诈技巧。其中，5月20日@北京反诈、@东营公安还开启“超级反诈圆桌”专场，教大家防范爱情“杀猪盘”诈骗，超过146万网友在线观看了直播。

不少网友留言：“身边真有这样被骗的，这样的科普很有必要！”“骗子真多，学到了，赶紧下载反诈APP。”

除了线上系列专题宣传，国家反诈中心联动抖音策划的反诈宣传地贴近日也出现在北京、天津、重庆、洛阳、东营、烟台、长沙、哈尔滨等10多个地市，覆盖街道社区、地铁车站、公共场所220个点位：提醒大家疫情期间排队保持间距，打开抖音扫一扫还能观看反诈视频，快速学习防骗小知识。

公安部刑侦局相关负责人表示：“反诈防诈工作中，要将诈骗提前阻断，宣传教育非常重要。抖音已经成为很多公安机关开展反诈宣传教育的有力工具。我们希望通过抖音视频、直播等新渠道与形式，实现反诈防诈的工作创新，提升反诈教育宣传的覆盖面与精准度，提升广大网友的反诈防诈意识，帮助更多人不受骗。”

据了解，为打击涉嫌诈骗的违法行为，抖音持续投入了大量人力、物力。2021年1月至2022年3月期间，抖音协助全国各地公安机关，共计打击诈骗相关犯罪团伙140个，抓获犯罪嫌疑人576名，破获系列案件800余起，覆盖全国多省。

(责编：曹淼、李源)