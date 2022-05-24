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淘宝天猫融合半年后首度披露核心战略：从交易走向消费

2022年05月24日08:29 | 来源：环球网
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原标题：淘宝天猫融合半年后首度披露核心战略：从交易走向消费

5月23日消息，近日，在一场与300多家国内外消费品企业的线上交流活动上，淘宝天猫融合半年以来首次对外披露淘系的核心战略和未来三年的发展目标。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，坚定与平台商家站在一起，满足消费者需求、提升商家经营的确定性，是阿里巴巴义不容辞的责任。张勇说，“特殊时期我们正在力所能及多做实事，希望因为阿里巴巴的服务，给商家多一点确定性。”

阿里巴巴国内数字商业板块总裁戴珊表示，淘宝天猫的核心战略是，围绕10亿消费者，从交易走向消费，做好、做深国内消费市场，在不确定性中锁定确定性，在确定性中发掘新商机。“帮助商家稳大盘、有增长，是我今年最重要的事情。”

具体来看，一方面，通过跨品类经营等举措，不断推出新的趋势品类，形成新的电商“蓝海”。过去一年里，淘宝天猫有近200个品类的用户规模超过百万，且增速也超过100%。另一方面，提升私域运营工具，通过公私域联动、打通线上线下会员体系，帮助商家将“流量”变为“留量”，实现可持续的长远生意。

此外，此次交流会还披露了淘宝天猫的发展目标：未来三年，培育100个用户规模过亿的超级品类，助力10个战略伙伴获得1亿会员。

(责编：曹淼、李源)

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