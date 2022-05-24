李金磊

“中小企业普遍反映订单难找、成本难降、账款难收、融资难求、人流物流难畅通，难以正常生产经营。”

这是近日召开的一场国务院政策例行吹风会上的一段话。这背后是，受新一轮疫情、国际局势变化的超预期影响，中国经济下行压力加大，不少企业和居民遭遇困难，亟需真金白银的支持。

稳住经济，稳市场主体，国家正在不断加力。5月以来，财政政策和货币政策靠前发力，一系列支持政策密集出台，以帮助困难企业和职工渡过难关。

退税，提速！

今年国家实施新的组合式税费支持政策，预计全年退税减税降费约2.5万亿元。其中，增值税大规模留抵退税是主要内容，全年退税约1.5万亿元。

留抵退税可以直接为企业增加现金流，帮助企业减负纾困。

税务总局数据显示，4月1日至5月16日，共有9796亿元留抵退税款退到企业账户，再加上一季度继续实施此前已经出台的增值税留抵退税老政策1233亿元，今年共有11029亿元退税款退到了纳税人账户。

而且，留抵退税原定的“时间表”提前了。中型企业存量的留抵退税退还的时间由原定的7月份开始提前至5月份开始，大型企业存量留抵退税退还时间由原定的10月份开始提前到6月份开始。

没错，“减税雨”不仅要下，而且要下得更加及时。

补贴，加码！

退税在提速，补贴在加码。5月以来，财政部官网更新了不少有关预算下达、发放补贴的信息。

2022年中央对地方均衡性转移支付预算下达，2022年中央对地方资源枯竭城市转移支付预算下达，2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算下达，下达2125亿元加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化……

中央财政近日下达资金100亿元，再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴，支持夏收和秋播生产，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响。此前，中央财政已对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元。

在夏粮即将收获的关键时期，补贴加码100亿元，有助于调动农民种粮积极性，维护粮食安全。

人社部、财政部、税务总局近日发布通知，拓宽技能提升补贴受益范围。领取失业保险金人员取得职业资格证书或职业技能等级证书的，可按照初级(五级)不超过1000元、中级(四级)不超过1500元、高级(三级)不超过2000元的标准申请技能提升补贴。

此外，新增发放一次性留工培训补助。基金结余较多的并且是突发疫情的地区，可对受疫情严重影响暂时无法正常生产经营的中小微企业，按每名参保职工不超过500元的标准发放一次性留工培训补助，支持企业组织职工以工作代替培训。

减负，加力！

社保和公积金在减负。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策1年，执行期限至2023年4月30日。据测算，延续实施这项政策1年将减轻企业社保缴费负担约1600亿元。

同时，对特困行业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费政策。据测算，上述缓缴费款政策可以为企业和个人增加800多亿元的现金流。

5月11日，国务院常务会议提出，对当前有困难的企业，给予住房公积金政策支持，年底前申请即可缓缴，预计减缓企业负担900多亿元。职工未正常偿还公积金贷款，不作逾期处理。

房贷也在减负。5月15日，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。

5月20日，房贷迎来“降息”，5年期以上贷款市场报价利率(LPR)下降15个基点，至4.45%。按贷款金额100万、期限30年、等额本息还款计算，平均每月可再减少月供89元左右，需偿还的利息总额净减少3万多。

复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼对中新财经表示，这推动降低企业中长期贷款利率，提振企业恢复生产、扩大投资的意愿和能力。同时将进一步降低存量房贷利率，减轻大多数贷款购房者的负担，更好地提振居民消费意愿和消费能力。

(责编：申佳平、陈键)