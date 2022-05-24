邓晖 李晓 陈之殷

这个毕业季，让我们一起携手共赴、逐梦明天……

进入5月，北京某高校本科毕业生李思的就业路走到了“关键阶段”。

刚刚过去的这个春天，她等来了并不理想的考研成绩，又被突如其来的疫情影响了求职的节奏。如今，她每天聚精会神地趴在电脑前，筛选企业信息、海投简历。“是挺不容易，但机会还是有的，要仔细把握。”

李思是今年高校毕业生大军中的普通一员。

数据显示，今年我国大学毕业生达1076万人，规模和增量均创历史新高。与此同时，受国际疫情影响，这两年返回国内就业的海外留学生也不断增加。

一场事关千万高校毕业生的“就业保卫战”，如何打赢？

“就业优先战略”落地有声，政策“大礼包”频频助力：人社部等十部门启动实施百万就业见习岗位募集计划；教育部开展全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动；就业促进周等活动在各地接连举办……

记者走访发现，用人单位的人才需求仍大量存在，但供与求之间，一个个断点有待弥合：不同学历毕业生，“两头”抢手“中间”遇冷；不同行业用人单位，有的一岗难求，有的无人问津；甚至同一个学生、不同求职时间，能获得“offer”的概率也大不一样。

一头“盼就业”，一头“愁招工”。问题缘何而生，断点怎样补齐？记者多方调研，寻找答案。

毕业生：“两头”抢手“中间”冷

春节以来，李思已经在网上“海投”出100多份简历。“也参与过几家企业的线上面试，不太满意。”对于第一份工作，她有个“小目标”：行政岗位、待遇稳定、不要出差。

这恰恰是今年就业市场上最为稀缺的岗位。

由人力资源和社会保障部发布的2021年四季度全国“最缺工”100个职业中，43个属于“生产制造及有关人员”；排名前10的职业均为营销员、餐厅服务员、车工等，很多高校毕业生的求职意向与此并不匹配。

与李思面对的预期与岗位供应的错配不同，江苏某高校毕业生刘成则一直感慨自己“错失良机”。

毕业于机械制造与自动化专业的刘成本来手握“一把好牌”，却因执着考研先后错过秋招、春招。等他从考研失败的沮丧中走出，行业内较大的用人单位早已完成招聘。

“企业校招分为秋招和春招，分别在9至11月和次年3至5月进行。一般来说，规模较大、质量较好的企业在秋招季就完成了招聘计划。”武汉一家芯片企业负责人曾华在秋招时明显感觉“学生不太积极”，“很多人在准备专升本、考研等考试，无暇求职”。

记者走访发现，除了求职者预期与岗位供应的错配、企业招聘与学生求职时间的错配外，今年就业市场中不同学历求职者“两头”抢手“中间”冷的现象愈加突出：知名高校博士生、技工院校毕业生、优质职教本科生颇为抢手，而毕业人数最多的普通院校本科生甚至硕士生找工作则相对困难。

智联招聘执行副总裁李强观察到，今年专科院校毕业生签约率逆势升高5个百分点，超过普通本科。5月7日，海南发出博士招才“英雄帖”：首批1316个博士人才需求岗位，人均年薪约35万元，最高年薪达100万元。

南京工业职业技术大学党委书记吴学敏介绍，截至目前，该校首批专科起点入学的2年制本科生已有68.44%落实了就业岗位，平均年薪超过9万元。

用人单位：“看简历很丰富，上岗后却无所适从”

几套桌椅、一部手机，外加厚厚一摞招聘资料，北京某企业直播间里，招聘主播刘一璐正忙着连线——疫情之下，线上招聘成为招聘新趋势。

但参与多次线上招聘后，南京某科技公司主管人事的副总经理林景认为“中间好似有堵墙”：“我们不能全方位了解学生，学生也无法到现场感受企业氛围，影响了‘双选’效果。”

像堵墙一样隔开求职者和用人单位的，不只是招聘形式的变化。

记者走访企业发现，部分岗位缩招的同时，很多中小微企业、新兴业态和传统制造业、中西部地区及基层企业仍存在用人缺口。受地域认知偏见、信息沟通不畅、求职者能力欠缺等因素影响，此类企业往往“求才不得”，陷入“招工难”的境地。

同时，如何透过简历与面试“看准”人才，也是企业面临的一道难题。

“看简历很丰富，上岗后却无所适从。”不少企业受访者感慨，一些毕业生学历、专业甚至实习经历都符合用人要求，但上岗实习后才发现，在实践能力等方面差距较大。

对此，对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授李长安分析：一方面，用人单位的招聘条件无法与个人预期匹配，最终求人而不得；另一方面，求职者能力水平与岗位需求之间存在差距，只能望而却步。

近日被广泛关注的“月薪1.4万元都招不到机械专业学生”，就是例证。据报道，“招不到”是因为该企业心仪的人才早已被其他“大厂”以更高工资提前签约锁定，而给出1.4万元月薪的制造企业已是“下了很大决心”。有评论称：“中国的部分制造企业需要及时更新市场观念，正确看待制造业人才。”

弥合断点：学校企业是重要两端

记者发现，面对激烈的求职竞争、演变的就业形势，一些大学生的应对颇为吃力。

“应届生对就业市场的快速变化和定价认知明显滞后。”多家招聘企业和服务平台反映，为了回避矛盾，不少毕业生对职业选择进行延迟性决定。

“要学会提高专注力和自制力，在单位时间内提高求职效率。”Boss直聘研究院院长常濛说。

“很多毕业生还找不到求职的感觉。”陕西某高校就业中心指导教师刘梦然发现，有学生第一次线上面试时，穿着卡通毛衣就打开了摄像头。当看到屏幕那边身着正装的HR时，“一下就蒙圈了”“稀里糊涂结束了面试”。

她还经常发现学生“一份简历海投天下”：“既不了解求职企业，也不了解自身优势，更不了解两者之间在哪里能产生好的‘化学反应’，成功率自然大打折扣。”她认为，面对新的就业形势、招聘形态，大学生亟须提升自身“求职力”。

“听说有同学拿到了比这个高的薪水，为什么我不能？”林景在招聘中常听到此类诉求。他表示，毕业生要树立“就业既要看当下，又要谋长远”的良好心态：“每个人能力各不相同、岗位各有差异，忽视行业前景、上升空间等综合要素的单一择业观会让人错失不少良机。”

更多受访专家表示，漫漫求职路上，毕业生所面对的困惑不能仅靠个人求索来排解，学校、企业更应成为解难纾困的主体——而且，功夫不仅在当下，也在平时。

“尤其是在新兴产业迅猛发展的背景下，学校的专业设置、知识技能培养往往滞后于产业迭代的步伐，理论与实践之间衔接不够，人才的学校培养、企业接收之间存在断点。”北京联合大学教授汪昕宇认为，“高校与企业须双向发力，让学生习得真本领，才能破除求职乃至成长路上的一道道障碍。”

（部分受访者为化名）

(责编：申佳平、陈键)