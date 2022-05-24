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达沃斯论坛“破天荒”春季开幕 探寻历史转折期政策战略

德永健
2022年05月24日08:52 | 来源：中国新闻网
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从皑皑白雪变成如茵青草，世界经济论坛年会(达沃斯论坛)23日“破天荒”在春季开幕。总计400余场会议陆续登场，探寻“历史转折期的政府政策和企业战略”。

当地时间23日上午，世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布宣布论坛开幕，欢迎大家来到“春天的达沃斯”。2020年新冠肺炎疫情暴发后，达沃斯论坛被迫中断两年，本届论坛系1971年达沃斯论坛创建后首次在5月而非1月召开会议。

施瓦布在开幕致辞中介绍，5月23日至26日，围绕“历史转折期的政府政策和企业战略”，论坛将举办400余场会议，聚焦俄乌局势、新冠肺炎疫情、气候变化、全球经济等议题。

施瓦布特别提及，受通胀企高、经济增长过低等因素影响，全球经济前景引发巨大关切，更有可能导致上千万人身陷贫困甚至死于饥荒，为此论坛将特别关注粮食危机等问题。

施瓦布又指，当前全球政治、经济、社会、生态问题彼此关联，仅仅依靠政府、企业或民间社会都无法化解危机，为此国际社会各“利益相关方”不应只考虑自身利益，而要担起责任通力合作，一起行动。

据论坛公布的数据，本届论坛约2500人参会，包括50多位政要；施瓦布在5月18日举行的论坛吹风会上曾表示，希望全球政要和各界领袖在会上“重建联系”，交流意见，推进解决方案。

除“破天荒”在春季召开会议，本届达沃斯论坛另一大“特色”是引入防疫措施：所有参会人员必须提交72小时内核酸检测阴性证明，报到后还须在24小时内再次接受核酸检测，部分会议室亦加装了空气净化器。

(责编：申佳平、陈键)

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