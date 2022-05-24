人民网北京5月24日电 （记者许维娜）数据显示，2022届高校毕业生规模预计达1076万人，同比增加167万人。如何帮他们走好就业第一步，实现更加充分更高质量就业，成为各地高校关注的重要议题。

创业具有带动就业的乘数效应，是解决就业问题的渠道之一。在国家持续出台创业扶持政策的大背景下，不少高校鼓励在校学生投身大众创业、万众创新热潮，积极参加社会创新创业项目。

此前，国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》（以下简称《意见》）指出，大学生是大众创业万众创新的生力军，支持大学生创新创业具有重要意义。

同时，《意见》还明确，要加强大学生创新创业服务平台建设，优化大学生创新创业环境。校内各类创新创业实践平台面向在校大学生免费开放。

高校创新创业教育应如何开展？对此，中国传媒大学创新创业教育中心执行主任闫玉刚表示，中国传媒大学整合平台资源，建设“五位一体、六创融合”的传媒特色专创融合新模式，通过推动课程、讲座、训练营、竞赛、孵化“五位一体”的创新创业课程体系，打造创意、创新、创业、创作、创造、创见“六创融合”的双创教育生态。

不久前，中国传媒大学的一则创业项目《起舞元宇宙——基于计算机视觉动作捕捉的虚拟人创作平台》入围了“黑马元宇宙数字人加速器”孵化名单，该项目由播音与主持艺术学院大二学生王冠群发起。该项目旨在面向社会大众和企业提供一款虚拟人创作工具，帮助用户进行虚拟人创作与内容构造的创业项目。目前，该项目已参加多场商业路演，其中包括蓝色光标、万兴等场次。

王冠群还告诉记者，这个项目的灵感来源于自身的实践经历。他自幼习舞，后来尝试做虚拟主播。但在工作中，他发现市面上的虚拟人制作工具在呈现效果上大部分缺乏力度或动作僵硬，因此他决定与团队成员合作创立“起舞”项目，尝试制作一款用户易上手、呈现效果生动的数字舞蹈虚拟人创作工具。

闫玉刚强调，要有针对性地强化大学生的创新创业意识，大学生创业过程能够顺应行业发展规律、以创新思维看待问题，是人才培养中非常重要一环。

“此次项目入围孵化名单是该校创新创业教育工作的成果体现，为高校人才培养模式改革提供参考经验，为破解‘就业难’提供了路径和方法。”闫玉刚说。

(责编：鲁婧、高雷)