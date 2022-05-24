薛 严

目前，汽车行业仍然是韩国经济发展的重要支柱产业之一，现代汽车集团作为韩国汽车业界代表企业，始终引领韩国汽车行业发展。

5月21日，美国总统拜登访问韩国期间，韩国现代汽车集团宣布将斥资6.3万亿韩元（约合人民币331.35亿元）在美国佐治亚州兴建电动汽车工厂及动力电池制造厂，并于当天同佐治亚州政府签署了相关协议。此举标志着在电动汽车快速发展的情况下，韩国汽车企业已经不得不开始扩大资金和技术投入，以图分得电动汽车大市场的一杯羹。

苦苦追赶的后来者

市场研究机构Canalys总结2021年全球电动汽车市场时表示，2021年全球电动汽车销量为650万台，占乘用车销量的9%，同比增长109%。在芯片短缺造成汽车大量减产的情况下，电动汽车销量依然保持强劲增长，且全球85%的电动汽车都是在中、欧两大市场完成交付。

从全球电动汽车企业市场份额看，美国特斯拉以14%的市场份额位列第一；德国大众汽车集团开启电动化转型之后效果显著，以12%的市场份额位居第二；中国上汽集团紧跟大众之后，市场份额达到11%；中国比亚迪表现依然强势，拿下全球9%的市场份额；韩国现代汽车集团尽管也在不断争取转型，但仅取得全球5%的市场份额。此次现代汽车集团借在美建厂之机，为自己树立了2030年全球销量323万辆（现代汽车183万辆，起亚汽车140万辆）的目标，希望到2030年能够拿到全球电动汽车市场12%的份额。

现代汽车集团此次在美国佐治亚州建厂，将是该集团在美国的首家电动汽车工厂。该工厂预计2023年破土动工，2025年上半年竣工，总占地面积1183万平方米，全年产能约30万辆，将通过生产多款电动汽车主攻北美市场。工厂距离目前起亚汽车位于佐治亚州的工厂仅400公里，预计将与现代汽车位于亚拉巴马州的工厂共享零部件合作公司及物流系统，从而产生协同效应。工厂还将引进现代汽车在新加坡投建的智能生产平台“现代移动出行全球创新中心”研发的创新生产平台，采用需求主导的人工智能控制系统、环保低碳工艺等多种新技术，落实现代汽车有关“新概念未来工厂”的制造理念。

与此同时，现代汽车集团还计划在该工厂附近建造电动汽车动力电池工厂，旨在根据各车型的性能和参数为其装配动力系统。现代汽车集团于2005年在美国首次投产，此次是时隔20年后单独投产电动汽车专用工厂，计划于2030年在美国销售84万辆电动汽车。

现代汽车集团会长郑义宣表示，将以此为契机建设美国电动汽车生产基地，为美国客户生产创新型电动汽车，工厂将引进创新生产技术并利用可再生能源，期待这能为集团的未来出行愿景发挥重要的桥梁作用。韩国汽车业界分析，现代汽车此举意在适应全球汽车行业加速的电动化转型趋势，提高战略应对能力。

国内市场狭小的困局

目前，汽车行业仍然是韩国经济发展的重要支柱产业之一，现代汽车集团作为韩国汽车业界代表企业，始终引领韩国汽车行业发展。但随着在中国市场上的节节败退，韩国国内市场又十分狭小，现代汽车一直在寻找实现持续增长的突破口。

除在美大规模投资外，5月18日，现代汽车集团还公布了大规模的韩国国内投资计划——截至2030年将在韩国国内电动汽车领域投资21万亿韩元（约合1118.2亿元人民币）。据此，现代汽车集团2030年的韩国国内电动汽车年产能将达144万辆，这相当于该公司2022年国内电动汽车生产目标（35万辆）的4倍，接近其2030年全球电动汽车目标产量（323万辆）的一半。

现代汽车集团提出扩大国内电动汽车产能的三大计划。分别为新建电动个性化定制车型专属工厂、分阶段构建燃油汽车和电动汽车的混合生产系统、在现有工厂增设电动汽车专用生产线。

具体看，起亚品牌将投入数千亿韩元在京畿道华城兴建电动个性化定制车工厂，该项目将于2023年上半年在占地6.6万平方米的地皮上动工，以2025年下半年投入量产为目标，年产能在10—15万辆之间。

现代汽车集团的投资计划还涵盖了研发领域，包括开发下一代电动汽车专属平台、扩大产品生产线、研发核心零件和前期技术、建造研究设施等，具体包括升级动力电池和电机系统、增加续航里程等技术的研发，同时将在综合模块结构体系下逐一为各级别车型研发专属平台，电动乘用车专属平台“eM”也将于2025年投产。

此外，为确保电动汽车销量，现代汽车集团将与乐天集团、KB资产运用等企业合作，在快速充电设施建设方面加大投资，到2025年在韩国国内主要城市布局5000根充电桩。

(责编：申佳平、陈键)