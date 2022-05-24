刘霞

日本科学家开展的一项新研究表明，家猫或许能记住自己朋友的名字。此前该研究团队已经证实，家猫可以识别出自己的名字。最新研究发表于《科学报告》杂志。

在这项新研究中，科学家对48只猫开展了调查，考察它们是否记得与之“同居”的同伴的名字。其中29只猫来自日本的猫咖啡馆（咖啡馆的顾客可以在那里自由地与小猫玩耍），另外19只猫来自私人家庭（每家都喂养了三只或三只以上的猫）。

在试验中，研究人员为每只猫播放了一段录音，这些录音记录了猫主人连续几次呼唤另一只“同居”猫的名字。在第四次呼唤后，研究人员向参与的猫展示了一幅笔记本电脑显示器上的照片。随后研究人员开展了四次试验，在其中两个试验中，照片中显示的是被主人呼唤的猫的脸（“相称”）；而在其余试验中，照片显示的是与主人呼唤的猫不同的“同居”猫的脸（“不相称”）。

研究人员发现，当屏幕上出现“不相称”的猫的图片时，家猫（不是咖啡馆猫）盯着显示器的时间会更长，这表明这些猫发现了同伴的名字和脸不一致的问题。

研究人员在论文中写道：“我们证明，猫在听到特定同伴的名字时，脸上会出现特定的神情。这项研究提供的证据表明，猫在没有经过明确训练的情况下，会将同伴的名字和相应的脸联系起来。”

研究人员在论文中继续写道，在“不相称”情况下，咖啡馆猫对显示器的关注更少，总体上对试验的关注程度也不如家猫。这表明，与家猫相比，咖啡馆猫对同伴的熟悉程度更低，它们可能更少听到其他同伴的名字。相较之下，家猫更容易听到同伴的名字被更频繁地呼唤，尤其在喂食期间，这可能会给家猫更多机会和更大动力，将同伴猫的名字和它的脸联系起来。

(责编：申佳平、陈键)