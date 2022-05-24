人民网北京5月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，5月23日，第六届金砖国家工业部长会议在福建厦门以视频会晤的形式举行，工业和信息化部部长肖亚庆主持会议。南非贸易工业和竞争部部长易卜拉欣·帕特尔、巴西经济部特别秘书丹妮拉·马克斯·卡西蒂诺、俄罗斯工业和贸易部部长丹尼斯·曼图罗夫、印度商业和工业部国务部长索姆·帕卡什等金砖国家工业主管部门部长级官员出席会议。

肖亚庆表示，2015年第一届工业部长会议以来，构建了金砖国家新工业革命伙伴关系，建立了金砖创新基地，推进了工业能力中心建设和初创企业合作，在推动金砖国家工业领域合作、实现共同发展方面发挥了重要作用。中方愿与各方一道共同深化新工业革命领域创新合作，推动实现更加强劲、健康、韧性的可持续发展。

肖亚庆强调，面对百年变局和世纪疫情叠加影响，中国政府积极采取措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，把稳定工业经济增长置于宏观政策的突出位置，着力畅通国民经济循环，确保重点企业稳定生产、重点产业链运转顺畅、重点区域物流畅通，采取有力措施为中小企业纾困解难，保持了工业生产大局总体稳定。中国工业经济长期向好的态势没有改变，高技术制造业持续保持较强增长势头，充分彰显了中国工业体系的韧性与活力。

中国工业和信息化部将与金砖国家工业主管部门加强产业链供应链合作，充分利用金砖创新基地、工业能力中心等机制，搭建金砖国家工业合作网络，促进资金、货物、人员、技术、服务自由流通，形成产业链供应链利益共同体。合力加快数字化转型，加快工业互联网、5G等新兴技术与制造业的融合应用，深入挖掘金砖各国发展经验并加强分享交流，共同营造开放、公平、公正的发展环境。合作推动工业领域低碳转型，完善绿色制造和产品供给体系，扩大节能降碳技术的研发和推广应用，促进重点行业加快绿色化、低碳化改造，共同探寻绿色低碳转型路径。

(责编：申佳平、高雷)