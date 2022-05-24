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国家发改委：正牵头制定数据要素基础制度文件

2022年05月24日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，5月17日，全国政协在京召开专题协商会，围绕“推动数字经济持续健康发展”进行协商议政。对于全国政协委员在会议上的建议，国家发展改革委副主任林念修从四方面作了简要回应。

关于超前部署新型基础设施，夯实数字经济发展基础的问题。目前发改委正在牵头加快推进新型基础设施建设，部署全国一体化大数据中心体系，实施“东数西算”工程。下一步，将重点推进两方面工作。一方面，强化统筹布局。引导大型、超大型数据中心向国家算力枢纽节点集聚，形成国家数据中心集群。加快推进国家枢纽节点间的直联网络建设，促进东西部算力高效互补和协同联动。另一方面，坚持绿色发展。强化能源布局联动，提升绿色能源使用比例，着力建设绿色节能数据中心。

关于深度挖掘数字要素价值，拓展数字经济发展空间的问题。按照中央部署，发改委正在牵头制定数据要素基础制度文件。下一步，将加快推动文件出台，着力建设四方面制度。一是建立保障权益激活价值的数据产权制度。二是建立合规高效、场内外结合的数据要素流通交易制度。三是建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。四是建立安全可控、弹性包容的数据要素安全治理制度。

关于加快数字化转型，推动实体经济高质量发展的问题。去年，发改委牵头起草并报请国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，明确了“十四五”时期推动数字经济发展的蓝图。下一步，将围绕规划落实，重点推动三方面工作。一是研究起草推动数字化转型的指导意见。二是组织专项工程，提升行业整体数字化水平。三是布局数字化转型促进中心，提供数字化转型公共服务。

关于探索完善政策环境，促进平台经济规范健康发展的问题。去年，发改委会同有关部门联合印发了《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，下一步，将坚持规范和发展并重，重点推动两方面工作。一方面，健全平台经济治理体系，推动构建稳定可预期的政策环境。另一方面，推动平台经济高质量发展，鼓励平台企业增强创新能力，赋能实体经济，提升国际化发展水平。 

(责编：申佳平、高雷)

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