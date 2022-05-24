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《数字技术适老化发展报告（2022年）》发布

我国数字适老化产品尚未完全覆盖老年人常用的所有应用

2022年05月24日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院消息，5月17日，在“世界电信和信息社会日大会”上，由中国信息通信研究院牵头的“数字适老化及信息无障碍联盟”宣布成立，当日发布的《数字技术适老化发展报告（2022年）》显示，我国数字适老化产品尚未完全覆盖老年人常用的所有应用。

报告提出推进数字技术适老化意义重大。数字技术适老化旨在激发新一代信息技术的赋能作用，让老年人能够平等、方便、安全地使用数字技术产品和服务，利用数字技术解决老年人的生活、健康及养老等问题。推进数字适老化是以人民为中心发展思想的重要体现，是应对人口老龄化等问题的迫切需要，是落实建设数字中国战略的重大举措，是妥善处置突发公共事件的必然要求。

同时，我国数字技术适老化建设取得显著成效。我国从政策文件、电信服务、软件应用、硬件终端等多方面推进数字适老化工作，取得积极进展。

此外，我国数字技术适老化面临产品服务供给不足、市场机制尚不健全等挑战。我国数字适老化产品数量、种类较少，尚未完全覆盖老年人常用的所有应用。产品供需对接不畅，专门服务老年人的数字适老化市场还未形成。老年人上网面临个人信息泄露、网络诈骗等安全风险。

关于数字技术适老化的发展前景，报告提出新一代信息技术广泛应用、新兴产品和服务层出不穷、产业发展空间进一步拓宽、全社会共建逐步成为共识。随着社会各界对适老化问题的重视，政府与社会各方将共同发力，探索构建统一、开放、竞争、有序的现代市场体系，推动数字适老化产业可持续发展，建成兼顾老年人需求的智慧社会。

(责编：申佳平、高雷)

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