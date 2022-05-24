邱海峰

最近，中办、国办出台的一份文件让县城成了各界关注的焦点。这份名叫《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》的政策文件，明确县城是我国城镇体系的重要组成部分，并提出到2025年农民到县城就业安家规模不断扩大。位于“城尾乡头”的县城，人口会迎来新一轮增长吗？

先从两个方面看看县城人口目前总体情况。

一是绝对规模。2021年底，我国有1866个县及县级市，其中1472个县的县城常住人口为1.6亿人左右，394个县级市的城区常住人口为0.9亿人左右。

约2.5亿人，是个什么概念？全国来看，2021年底，我国城镇常住人口为9.1亿人，县城及县级市城区人口占全国城镇常住人口近30%。全球来看，目前世界人口规模排名第5的国家人口为2.3亿人左右，这意味着我国县城及县级市城区总人口已超过世界绝大多数国家人口规模。

二是人口增量。在城镇化进程中，农民到县城买房子、向县城集聚的现象很普遍，近年来县城人口保持增长。全国县城和县级市城区常住人口总量由2019年底约2.4亿人增至2021年底约2.5亿人，其中不少县城成为所在省（区、市）吸纳农业转移人口的重要一极。以江苏为例，根据第七次全国人口普查，江苏省城镇人口较“六人普”增加14870895 人，全省95 个县（市、区） 中，GDP 排名前10 的县、县级市城镇人口增量占全省增量15%左右。

中国城市和小城镇改革发展中心主任高国力对海叔分析，农村人口向县城就近转移是大势所趋。总的来看，东部地区发达县城对农业转移人口保持着较强吸引力，中西部地区县城之间差异较大，与东部地区相比有差距。

回到最初的问题，县城人口还会继续增加吗？

看整体。近10 年间，中国常住人口城镇化率在突破50％后仍保持快速增长趋势。2020年常住人口城镇化率达63.9％，相较于2010 年“六人普”时的49.7％，上升了14.2 个百分点。专家认为，从发达国家城镇化的一般规律看，中国当前仍然处于城镇化率有潜力提升的发展机遇期，“十四五”时期城镇化率有望进一步提高，乡城之间还将呈现出大迁移大流动的基本格局。

看局部。在31 个省（区、市）中，2020 年城镇化率低于全国水平的有19 个，其中有10 个低于60%，最低的只有35.73%。业内人士表示，相较于那些城镇化率已经超过70%甚至80%的地方来说，这些目前城镇化率还比较低的省（区、市）县域城镇化率一般也较低，未来还有很大提升空间。

高国力认为，在全国及相关地区城镇化还将快速推进的大背景下，县城地位重要、作用独特、潜力巨大，特别是1800 多个县及县级市广泛地分布在全国各地，既可以为超大、特大城市分流，吸引人员返乡、入乡创业发展，又可以成为吸纳农业转移人口的重要空间。

所有县城人口都会增长吗？这次出台的《意见》提到引导人口流失县城转型发展，这是国家政策文件首次提到“人口流失县城”概念。一位老家在中部地区小县城、如今在江苏南京定居的朋友告诉海叔，“这几年，好几个以前老家的朋友都选择了外出，有的是去大城市了，有的去了附近发展较好的市县。”在他看来，县城之间、县城与中心城市之间，也存在吸纳劳动力的竞争关系。如果县城缺少产业和就业机会，农业转移人口进城后还会接着往公共资源更好、就业前景更佳的地方流动。

专家分析，县城发展分化既是客观趋势，也符合城镇化一般规律。随着城镇化从快速发展后期逐步转入平台发展期，人口总体上会向城市群、都市圈和大城市及其周边集聚，一些县城随着人口流入会不断壮大，一些县城将保持大体稳定，也会有少数县城面临人口减少。

有差异有竞争，该如何推进以县城为重要载体的城镇化建设？

专家认为，县城要吸引人口和各类生产要素，最主要还是得有特色，合理确定不同类型县城的发展路径，避免高不成低不就的情况。一方面要总结经验教训，不走一些大城市走过的弯路，充分发挥县城生活方便等优势，提升对邻近大城市人口的吸引力；另一方面县城相较于乡村在市政设施、公共服务等方面具有优势，应将这方面优势进一步放大，为农民到县城就业安家创造更好条件。

说白了，还得尊重县城发展规律，顺应县城人口流动变化趋势，因县施策。

(责编：孙红丽、高雷)