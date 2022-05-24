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坚持产业带动  拓宽就业渠道

横店集团控股有限公司董事长、总裁  徐永安
2022年05月24日10:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　自创办起，横店集团始终把共同富裕作为企业的价值追求，在区域产业的兴起、城市面貌的改变、百姓生活的改善、地方品牌的塑造与辐射方面，为推动共同富裕不懈努力。

　　回顾发展历程，从创办丝厂、兴办轻纺针织厂，到培育发展磁性材料产业，集团企业带动横店镇配套及小微企业1000多家，让当地农民在产业发展中实现脱贫致富。在影视领域，横店集团逐步建成了影视拍摄基地和影视文化产业链，吸引影视专业人员在横店就业创业，全面带动横店餐饮住宿、商贸服务等第三产业繁荣发展，为农民增收拓宽渠道。

　　面向未来，横店集团将继续坚持以产业带动、产业集聚和地方百姓的共同富裕来考虑企业的发展。一是深入推进“智能制造”行动，以数字化带动高质量发展；二是奋力推进“影视文化硅谷”行动，带动更多影视企业发展与人才创业；三是拓展旅游市场半径，使文旅深度融合带动更多百姓致富；四是有力推进“就业创业”行动，带动更多就业岗位；五是合力推进“风貌提升”行动，为百姓创造更加优美的人居环境；六是积极推进“公益基金”行动；七是稳步推进“阳光康养”行动，让居民享受更高品质的老有所医、老有所养。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 11 版）

(责编：李源、董童)

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