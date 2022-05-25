本报北京5月24日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日公布前4月我国轻工业经济运行情况。数据显示，1—4月，轻工主要行业投资规模继续扩大，投资均保持两位数增长，其中农副食品加工、食品制造、酒饮料、皮革、文体等6个行业投资增速超过20%。各行业投资增速较去年全年均有所加快，且高于全国及制造业投资增速。

投资稳中提速，消费有所增长。1—4月，轻工10类商品零售额21448亿元，占社会消费品零售总额的比重为15.5%，同比增长2.8%，高于社会商品零售总额增速3.0个百分点。其中，基本生活类商品销售较快增长，粮油食品、饮料类商品零售额同比分别增长9.5%、10.4%；线上销售持续带动消费增长，在实物商品网上零售额中，吃类、用类商品分别增长12.9%、6.3%。

与此同时，出口也在平稳增长。据海关总署网站公布的数据，1—4月，轻工8种重点商品累计出口额1459亿美元，同比增长8.1%。其中，塑料制品出口超过300亿美元，家用电器、家具出口超过200亿美元。

“受新一轮疫情冲击及大宗商品、原材料价格高位震荡影响，4月，轻工行业经济恢复进程明显放缓，轻工企业经营持续承压。”中国轻工业联合会会长张崇和说，但长远看，轻工业长期向好的发展趋势没有改变。

一方面，行业经济总体呈现恢复性增长态势。一季度，轻工行业规模以上企业12.12万个，实现营业收入5.41万亿元，同比增长9.9%。轻工21个主要行业中，营业收入均同比增长。利润增速由负转正，一季度，轻工行业实现利润3010.2亿元，利润增速由1—2月的同比下降2.6%转为增长1.2%。

另一方面，受刚需支撑带动，食品工业保持平稳增长，“压舱石”作用明显。据国家统计局数据，4月，食品制造、酒饮料精制茶行业增加值保持同比增长。1—4月，食品工业三大行业（农副食品加工、食品制造、酒饮料精制茶制造）增加值增速均高于制造业和全国工业增速。

4月，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶行业PMI均高于临界点，且生产经营活动预期指数位于55.0%以上较高景气区间。

“此外，当前各项政策靠前发力，政策效应逐步释放。随着疫情管控取得成效，经济秩序快速恢复，我们对轻工业良好的发展前景充满信心。”张崇和说。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 08 版）

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