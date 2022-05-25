人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

前四月——

轻工主要行业投资保持两位数增长

2022年05月25日05:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月24日电  （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日公布前4月我国轻工业经济运行情况。数据显示，1—4月，轻工主要行业投资规模继续扩大，投资均保持两位数增长，其中农副食品加工、食品制造、酒饮料、皮革、文体等6个行业投资增速超过20%。各行业投资增速较去年全年均有所加快，且高于全国及制造业投资增速。

　　投资稳中提速，消费有所增长。1—4月，轻工10类商品零售额21448亿元，占社会消费品零售总额的比重为15.5%，同比增长2.8%，高于社会商品零售总额增速3.0个百分点。其中，基本生活类商品销售较快增长，粮油食品、饮料类商品零售额同比分别增长9.5%、10.4%；线上销售持续带动消费增长，在实物商品网上零售额中，吃类、用类商品分别增长12.9%、6.3%。

　　与此同时，出口也在平稳增长。据海关总署网站公布的数据，1—4月，轻工8种重点商品累计出口额1459亿美元，同比增长8.1%。其中，塑料制品出口超过300亿美元，家用电器、家具出口超过200亿美元。

　　“受新一轮疫情冲击及大宗商品、原材料价格高位震荡影响，4月，轻工行业经济恢复进程明显放缓，轻工企业经营持续承压。”中国轻工业联合会会长张崇和说，但长远看，轻工业长期向好的发展趋势没有改变。

　　一方面，行业经济总体呈现恢复性增长态势。一季度，轻工行业规模以上企业12.12万个，实现营业收入5.41万亿元，同比增长9.9%。轻工21个主要行业中，营业收入均同比增长。利润增速由负转正，一季度，轻工行业实现利润3010.2亿元，利润增速由1—2月的同比下降2.6%转为增长1.2%。

　　另一方面，受刚需支撑带动，食品工业保持平稳增长，“压舱石”作用明显。据国家统计局数据，4月，食品制造、酒饮料精制茶行业增加值保持同比增长。1—4月，食品工业三大行业（农副食品加工、食品制造、酒饮料精制茶制造）增加值增速均高于制造业和全国工业增速。

　　4月，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶行业PMI均高于临界点，且生产经营活动预期指数位于55.0%以上较高景气区间。

　　“此外，当前各项政策靠前发力，政策效应逐步释放。随着疫情管控取得成效，经济秩序快速恢复，我们对轻工业良好的发展前景充满信心。”张崇和说。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月25日 08 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部下达资金预算34.4亿元 支持博物馆纪念馆免费开放
　　人民网北京5月24日电 （记者任妍）5月24日，记者从财政部获悉，日前，财政部下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算34.4亿元，支持各地充分发挥博物馆纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。 财政部要求，各地在收到通知之日起30日内，要将资金下达至行政区域内县级以上各级财政部门。…
水利部：到2025年我国省级水网建设规划体系全面建立
　　人民网北京5月24日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确了加快推进省级水网建设的指导思想和主要目标。 《指导意见》指出，到2025年，我国省级水网建设规划体系全面建立，水网工程建设取得积极进展，水利基础设施薄弱环节建设得到加强，水资源集约节约安全利用水平得到提高，体制机制法治进一步健全，初步形成一批可借鉴、可推广的典型经验。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部