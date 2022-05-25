本报南宁5月24日电 （记者庞革平）近日，广西壮族自治区发展改革委等部门印发《广西高质量建设西部陆海新通道若干政策措施》，从支持北部湾港海铁联运发展、支持跨境运输和航空物流发展、支持降低物流成本和提升通关效率、支持引进和培育物流企业、支持通道园区及重大项目建设、加大通道建设运营的财金联动支持等6方面提出22项具体措施，推动高质量建设西部陆海新通道。

海铁联运班列对畅通国内大循环、促进国内国际双循环，提升西部陆海新通道吸引力、打造北部湾国际门户港具有重要意义。《措施》提出，广西将支持常态化、规模化开行北部湾港海铁联运集装箱班列班轮、海公联运集装箱卡车，按照《西部陆海新通道海铁联运广西补助实施细则》给予资金补助。由运营企业统筹释放优惠政策，承诺服务标准，提供具有比较优势的物流服务，吸引货物经北部湾港运输。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 08 版）

(责编：白宇、赵欣悦)