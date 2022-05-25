王 政

发展中的问题，最终要靠发展来解决。挖好动力电池回收“金矿”，既要发挥政策的协同效应，还要发挥好产业链的协同作用

一边是对保护生态环境、提高资源综合利用具有重要意义，一边是提取的有价金属等原材料能有效缓解我国锂、钴等资源对外依赖程度，新能源汽车的废旧动力电池可谓一座“金矿”。近年来，针对如何挖好这座“金矿”，颇具前瞻性的顶层设计和制度体系已初步搭建，溯源综合管理平台上线，试点示范有序进行，规范回收正在铺开，技术难题相继突破、生产者责任延伸制度也得到相关企业高度重视。

由于截至目前产生的废旧电池量低于预期，由此带来了一系列连锁反应。比如，依托4S店建设的回收服务网点回收到的电池量较少，车企规划的动力电池全产业链生态暂时无法落地，汽车报废处理厂因回收量小而不够重视、不够规范，部分回收利用企业规模效益暂不明显……

挖好动力电池回收“金矿”，要发挥政策的协同效应。废旧动力电池回收利用，产业链长，涉及生产、回收、流通、环保、标准制定、车辆管理等多个环节，尽管规范发展的“四梁八柱”已经初步搭建完成，仍需各主管部门在推动政策落地的同时，聚焦行业发展的一些新形势、新情况，进一步完善细化措施。比如，有专家建议，将国家溯源管理平台与报废处理厂、二手车交易市场、车管所彻底打通，实现动力电池全生命周期“身份证”式管理，并对不规范报废车主实施限制新车上牌等政策约束，有望成为堵住废旧动力电池不规范回收的治本之策。显然，这一设想离不开多部门加强协同配合、形成政策合力。

挖好动力电池回收“金矿”，还要发挥好产业链的协同作用。当前，市场上动力电池规格型号多达数十种，标准不统一，结构设计、连接方式多样，通信协议不开放……这些给下游梯次和再生利用企业自动化拆解、材料分选、检测重组等增加了难度，提高了成本。在电池和整车研发设计阶段主动统一标准，提高电池包结构设计、组装工艺的通用性，也需要全产业链的共同努力。

发展中的问题，最终要靠发展来解决。去年以来我国新能源汽车市场进入高速增长阶段，伴随着动力电池贵金属材料价格大幅上涨，废旧动力电池回收利用产业正得到产业链各方高度重视和大力推动。期待有关部门加强政策协同，推动制度体系落地生根，尽快破解难题，让这座“金矿”熠熠生辉。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 08 版）

(责编：白宇、赵欣悦)