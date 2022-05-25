本报昆明5月24日电 （记者叶传增）近日，云南省政府办公厅印发《云南省加快农村寄递物流体系建设实施方案》，提出健全县、乡、村寄递服务体系，补齐农村寄递物流基础设施短板，到2025年基本形成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的云南农村寄递物流体系，实现乡乡有网点、村村有服务，便民惠民寄递服务基本覆盖。

《方案》聚焦加快农村邮政体系、末端共同配送体系、协调发展体系、冷链寄递体系四大体系建设，明确分类推进“快递进村”工程、完善农产品上行发展机制、加快农村寄递物流基础设施补短板、继续深化寄递领域“放管服”改革4项重点任务。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 08 版）

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