本报南昌5月24日电 （记者郑少忠）江西省宜春市多措并举，盯住锂电新能源首位产业，全力打造人才集聚高地，助推经济高质量发展。去年全市引进本科及以上学历人才5238人，同比增长507.6%，其中博士209人、硕士695人。今年前4个月，引进博士57人，均为重点产业急需紧缺人才。

宜春实施产业人才筑链行动，紧贴产业链布局人才链，抢抓锂电新能源产业爆发性增长窗口期机遇，加快建成全产业链闭环，打造锂电新能源人才集聚高地。以产业需求为导向，宜春建立定期赴企对接服务机制，组织多次锂电企业调研，根据锂电产业链编写人才需求目录，提供人才全方位服务保障。

为解决锂电人才紧缺问题，宜春市引育并举，面向外地重点高校开展专场引才，建立长期锂电人才供需合作关系。同时推动本地院校与锂电新能源企业共建产业学院，个性化、订单式培养企业急需的锂电产业技能人才。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 08 版）

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