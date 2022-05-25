金 言

新一代信息技术日益融入经济社会各领域全过程，作为数字经济蓬勃发展的重要底座，软件产业做大做强正当其时

回首中国软件业10年的发展历程，行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元，增长了近3倍，一直保持两位数的高增长。增长背后的秘诀是什么？

2012年以前，在全球信息产业蓬勃发展的大潮下，我国主动融入全球软件产业链分工，各行业信息化应用需求旺盛，软件产业保持高速增长，却长期处于中低端，核心软件受制于人。随着市场红利逐步向产业链上游转移，通过提升自主创新能力，加速向产业价值链中上游攀升，成为软件业高质量发展的必由之路。

这10年，锚定创新，升级提速，产业链的核心竞争力持续提升。三维CAD建模能力持续提升，产品性能已接近国际中等水平；管理软件不仅市场份额绝对占优，在高端市场也能与海外厂商竞争……一代科技人未雨绸缪，坚定走上科技自立之路，十年如一日，“奋力磨一剑”，推出一批标志性成果；一批优秀企业凭借聚力攻关的韧劲、深化应用的拼劲和扎根产业的闯劲，在自主创新中砥砺前行，推动我国软件业实现了规模质量效益全面提升。

这10年，顶住压力，不惧挑战，产业链的安全可控性持续增强。升级之路注定不会一帆风顺。在大风大浪中，国产软件业保持定力，收获了国产数据库实现从0到1的艰难蜕变，在多个行业领域扎根成长。实践反复告诉我们，关键技术是要不来、买不来、讨不来的。特别是在信息技术深刻影响各行各业转型升级，时刻关乎千家万户美好生活的当下，中国软件业比过去任何时候都更需要把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手上。

踏上新征程，推进软件业高质量发展、实现产业竞争力新跃升，仍然需要增强忧患意识、坚定创新信心，以研用并举赢得更广阔的发展空间。一方面，我国基础软件生态尚未成熟，工业软件还处于爬坡阶段，仍须埋头苦干、突破核心技术，才能保障产业链供应链安全。另一方面，也要加快应用推广、加速产品迭代成熟。工业软件基于工业需求开发，需要更多企业向国产软件开放应用场景，才能在市场检验中促进技术进步。

树高叶茂，系于根深。当前新一代信息技术方兴未艾，日益融入经济社会各领域全过程，作为数字经济蓬勃发展的重要底座，软件产业做大做强正当其时。应该看到，我国拥有集中力量办大事的制度优势、超大规模的市场优势和较为完备的工业体系，产业创新发展底气足、潜能大。坚定信心，坚持科技自立自强，软件业一定能在高质量发展道路上大显身手。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 18 版）

(责编：白宇、赵欣悦)