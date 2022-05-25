荆林波

当前，消费已成为我国经济增长的第一拉动力。释放消费潜力，促进消费持续恢复，稳住消费基本盘，对于实现经济高质量发展、加快构建新发展格局具有重要意义。

受新冠肺炎疫情等因素冲击，当前消费市场增长受到一定抑制，尤其是4月份市场销售明显下降。但应该看到，我国居民消费规模扩大、消费结构升级态势没有改变。今年4月，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，要求用好政策工具，围绕创新供给，综合施策释放消费潜力，进一步巩固消费对经济发展的基础性作用。

加力巩固传统消费，积极发展新兴消费。汽车、家电、家具、餐饮等传统消费是消费的顶梁柱，占社会消费品零售总额1/4左右。前4个月，这些领域的商品零售额增长明显放缓。要尽快出台有针对性的政策，有效纾解餐饮业困难，激活汽车消费。新兴消费是消费增长的重要引擎，要加快线上线下消费有机融合，鼓励发展新业态新模式，拓展新场景，挖掘新消费群体需求，培育壮大定制、体验、智能、时尚等新兴消费。

着力提升城市消费，不断扩大乡村消费。城市消费体量大、辐射带动作用强，去年城镇消费品零售额占社会消费品零售总额的86.6%。要聚焦城市消费需求的升级趋势，通过创新增加有效供给，进一步提升城市消费的热度。乡村消费是一片蓝海，去年乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的13.4%，仍有很大发展潜力。要围绕提升乡村消费基础设施，加快健全县域商业体系，进一步激发乡村消费活力。

促进实物消费升级，优化服务消费供给。随着居民收入增长和消费持续升级，我国消费市场的结构发生积极变化，从“实物消费为主”发展为“实物消费与服务消费双轮驱动”。去年，我国人均服务性消费支出10645元，占居民人均消费支出的比重为44.2%。要进一步健全生活服务消费体系，关注老年人服务消费需求，增强服务供给能力。同时，要进一步完善我国现代消费统计体系，更好体现服务消费在社会消费中的作用，帮助市场主体不断优化供给水平，打造服务消费新增长点，让消费增长的双轮驱动更加强劲。

（作者为中国社会科学评价研究院院长）

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 19 版）

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