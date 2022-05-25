5月24日，快手科技发布2022年第一季度业绩。社区生态保持繁荣，用户规模及营收表现均优于彭博市场一致预期。

数据显示，快手一季度DAU同比增长17%达3.46亿，MAU同比增长15%达5.98亿，两者均创下历史新高。伴随着用户社交信任的增强、内容供给的多元以及技术模型的持续迭代，总流量实现同比50%的高速增长，这也为快手多个业务板块的稳健增长奠定基础。

营收方面，快手一季度总收入同比增长 23.8%至211亿元，线上营销服务、直播和其他服务（含电商）对收入的贡献占比分别为53.9%、37.2%和8.9%。在提质增效的目标之下，Q1经调整净亏损收窄至37.2亿元，较去年同期下降34.1%，经调整净亏损率同比改善超15个百分点。

快手科技创始人兼首席执行官程一笑表示，“2022年第一季度，在充满挑战的环境下，我们在业务运营各方面取得了令人满意的业绩。我们各业务条线的多增长引擎和差异化的价值主张，根植于我们以信任为基础的生态体系中，驱动我们的市场份额进一步扩大，关键运营指标创下历史新高。我们将继续致力于通过短视频和直播为用户创造更多价值，为更多行业、广告商和商家赋能，特别是在当下疫情期间。展望未来，我们将继续夯实和丰富我们的生态体系，提升我们变现和盈利能力，推动公司业务的可持续健康发展。”

数据显示，快手一季度DAU达3.46亿，同比增长17%，MAU达5.98亿，同比增长15%，用户留存率持续改善。受益于春节、冬奥等活动效应及社交信任的强化，总用户流量与去年同期相比增长超50%。截至一季度末，快手应用上相互关注的用户对数已达188亿对，同比增长68.9%，社区内独特的社交信任氛围进一步提升用户粘性。随着用户对不同内容品类需求的日益增强，快手持续加强内容精细化运营，打造出如短剧、体育、泛知识等特色品类。

一季度，快手星芒短剧孵化出18部播放过亿的短剧，并推出短剧“春节档”，涉及古风、高甜、乡村等不同类型，在产生内容爆款效应的同时，撬动更大的商业价值。体育方面，快手作为北京2022年冬奥会官方转播商，成为了“三亿人参加冰雪运动”的“云上主场”。截至今年3月，快手体育已覆盖超过40个体育类目，拥有优质体育创作者近10万。从纯娱乐到追随内容的“有用性”，平台上泛知识类内容的崛起，极大满足了用户对于财经、法律、科技等领域的知识诉求，数据显示，特色IP“快手新知播”第二季吸引超1.4亿人次观看。

作为内容生态的底层支撑，快手也进一步推动着直播产业生态创新。本季度推出的“快招工”等招聘类全新直播内容，撬动了平台的用户和流量增量。通过给与平台优质主播更多的流量倾斜，快手激励主播不断创作优质内容。一季度，每位主播的日均开播时长以两位数的百分点同比增长。

在丰富的内容背后，快手持续迭代及优化深度学习模型，并优化推荐策略。快手在财报中表示，“我们的人工智能技术为用户提供更好的体验，从而有助于提高用户长期留存率，并促进用户数量及使用时长的增长。”

海外用户运营方面，快手继续整合资源，提高核心市场效率。一季度，快手海外的平均日活跃用户、用户留存率以及每位日活跃用户平均使用时长均取得提升。以巴西为例，单DAU日均使用时长已接近60分钟。变现方面，快手表示将继续提升本地化运营能力，打造商业化基础，从而为平台创作者进一步探索变现机会。

快手发布的业绩数字显示，一季度总营收同比增长 23.8%至211亿元。其中，线上营销服务（即广告）、直播和其他服务（含电商）对收入的贡献占比分别为53.9%、37.2%和8.9%。作为平台主要的营收来源，快手一季度广告收入114亿元，同比增长32.6%。面对外部环境的不确定性和传统广告行业淡季，快手仍进一步获取广告市场份额。

凭借独特的产品矩阵及技术优势，快手持续优化广告主体验，平台广告主数量同比增长超过60%。品牌广告拓展方面，借助春节、冬奥等大型节点，平台与数十个品牌达成合作，在营销模式、交互体验等多方面进行创新。此外，来自平台电商商家的广告收入保持健康增长态势，为广告业务的发展“韧性”提供支撑。去年5月，快手磁力金牛产品正式发布，为电商客户提供定制化营销推广服务。今年，伴随着磁力金牛业务进入精细化运营阶段，平台将结合达人、品牌、代理商等不同生态角色特点提供投放及运营策略。

自去年下半年以来，组织架构的持续优化及提质增效的整体目标，推动着快手运营效率的持续提升。在营收保持增长的同时，亏损进一步收窄趋势明显。今年一季度，快手经调整净亏损37.2亿元，较去年同期的56.5亿元下降34.1%，经调整净亏损率同比改善超15个百分点。在运营活动较为密集的第一季度，快手的销售及营销开支95亿元，占总收入比为45%，与2021年同期的68.5%相比下降23.5个百分点，用户获取和维系效率持续提升。

尽管处于电商淡季，快手一季度电商交易总额（GMV）仍取得47.7%的同比增长，规模达到1751亿元。伴随着电商生态自建的推进，快手小店对平台GMV的贡献已达到99%以上。受电商业务发展推动，其他服务板块收入同比增长54.6%至19亿元。

快手持续强化特色的信任电商模式，在商家推荐机制中加入消费者信任指数。据悉，信任指数涵盖了商品质量、服务品质、主播态度、产品体验和售后保障等80多个动态评估指标，是消费者在各个消费环节的动态反馈，也是引导商家改善经营、提升服务质量的依据。快手方面表示，这一举措使得今年Q1的月复购率同比进一步提高。

据了解，快手仍在进一步完善信任购体系的行业解决方案，比如即将上线的二手奢侈品保真和官方仓鉴定等。基于此前对消费者体验、源产地供应链和服务商的重视，今年，快手提出扶持500个“快品牌”商家，遴选出一部分私域运营能力强、复购率高的商家，给予流量和政策上的倾斜，加速新势力品牌发展的同时，为用户创造更好的消费体验。今年一季度，平台上的“快品牌”单商家月均GMV已突破2500万元。

商家服务方面，平台服务商数量增加的同时，快手以通过其助力实现商家GMV的跃迁作为衡量指标。据快手电商引力大会披露数据，一季度，服务商服务的品牌数同比增长29倍，服务的商家中月GMV突破50万的冷启时间缩短了20%。

此外，为降低疫情对快手商家的影响，3月，快手电商上线“暖春计划2022”，在流量、供给、活动、政策、产品等5大层面给予扶持。例如针对疫情期间坚持开播的商家，快手电商将与重点商家进行最高1:1的流量对投，以减轻商家经营压力。4月，快手电商的选品撮合服务SAAS工具平台快分销也宣布，在今年6月30日前面向推广者继续减免快分销平台推广服务费。 此外，针对磁力金牛投放短视频“商品购买”和“ROI”转化目标的广告主，若因疫区物流等因素导致用户侧主动取消的订单，快手则返还相应的广告费，最高返还比例达20%，以保障众多电商广告主的投放权益。

今年，快手电商提出“实在人、实在货、实在价”的价值主张，并将战略升级为大搞信任电商、大搞快品牌、大搞品牌和大搞服务商。在多策略的共同推动下，一季度，快手月活跃商家数量实现同比双位数百分点的增长，平台直播电商渗透率也保持提升。

(责编：曹淼、李源)