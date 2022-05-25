原标题：服务显担当 中国太保六大举措助力首都企业共抗疫情

当前，北京疫情防控工作处于关键阶段。中国太保旗下中国太保产险积极发挥主业优势，以“责任、智慧、温度”的太保服务，致力于支持企业开展疫情防控，致力于护航企业有序生产、保障企业稳定运营。

5月21日，北京6家安责险保险服务机构贯彻落实《关于北京安全生产责任保险支持参保企业应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的若干措施》(京应急发〔2022〕14)相关要求，联合发布了《北京安责险支持参保企业应对新冠肺炎疫情若千措施的社会公告》(以下简称“公告”)。作为参与北京安责险制度建设的企业之一，中国太保产险北京分公司推出6项措施支持安责险参保企业开展疫情防控。

一是对于在中国太保产险北京分公司投保的受疫情影响较大的行业领域的24783家企业，免费延长保险期限1个月，减免企业保费超1800万元。后期，根据疫情防控形势变化，将对受疫情影响较大的区域和行业，再行延长参保企业保险期。

二是对城市快递、物流、批发市场等企业，特别是生活必需品重点保供企业，在原有政策不变的基础上，再给予10%的费率下浮优惠。

三是调整安责险事故预防费用的适用范围，根据属地政府部门建议或参保企业申请，优先用于参保企业的疫情防控工作。

四是加大对防疫物资采购的支持力度，安责险专项宣传费用优先采购防疫物资，用于参保企业和基层一线的疫情防控工作。截至目前，中国太保产险北京分公司首批防疫物资已陆续发放，后续将根据疫情发展情况，继续加大防疫物资采购支持。

五是开通疫情防控期间理赔服务绿色通道，简化理赔手续和理赔流程，特事特办、快处快赔。

六是结合当前疫情防控工作实际，中国太保加强对参保企业的安全服务，优先对民生保障类企业和复工复产企业开展安全风险评估和隐患排查服务，对于其他停工停产企业，开展疫情防控政策、安全生产知识等线上宣传培训。

携手抗疫，共克时艰。截至目前，中国太保产险北京分公司已为13.47万家安责险投保企业提供保障。同时，中国太保产险还通过创新产品，为首都北京疫情防控工作贡献保险力量。

(责编：曹淼、李源)