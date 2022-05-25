原标题：稳主体助实体 华夏银行：急客户之所急 与沪企同进退

自3月中旬以来，上海各界投入到打赢疫情防控的硬仗之中。作为负责任的国有金融机构，华夏银行始终坚持疫情防控和金融服务保障工作“两手抓”，两手都要硬，总行要求各分支机构全力优化服务模式，保障疫情期间金融服务不断档，与市场主体共休戚。

上海分行贸易金融部员工在线办理业务

华夏银行上海分行(下称“上海分行”)在严格落实疫情防控要求的同时，始终与受疫情影响企业同进退，急客户之所急，优化工作流程，创新服务方案，为企业纾困解难。

“无接触”服务送去“及时雨”

为解决企业的信贷需求，及时发放资金，上海分行制定优化了放款与实地见证环节应急工作预案，建立起疫情下远程信贷系统服务专群，在把控好风险的前提下，提高信贷服务效率。

疫情期间，上海一家主营金属加工的小微企业在物资采购和资金周转上遇到了双重困难，企业经营者对此忧心忡忡。上海分行了解到企业困境后，根据此前制定的疫情期间放款应急工作预案，运用总行线上远程系统桌面，先行模拟操作系统建档、资料上传、征信查询等流程，完成系统模拟操作和资料的全面预审后，快速为企业线上放款4600万元，及时缓解了企业的经营压力。

上海分行方黎驻守封闭场所业务保障业务连续性

当下，物流公司能否正常运作，关系到疫情防控重点物资保障和城市复工复产的节奏，上海分行着力保障物流、供应链企业客户资金需求，保障产业链供应链平稳运转。

一家物流公司急需支付运费以保障公司运营，遂向上海分行申请了抵押贷款，受封控措施影响，抵押房产共有人无法现场面签承诺书。上海分行在确保企业负责人本人签字、业务合规前提下，通过视频见证方式顺畅办理业务，快速为企业发放普惠贷款1000万元，保障了企业正常的运费支付。

上海某供应链股份有限公司是从事煤炭贸易及供应链金融业务的综合性企业。近期，这家企业急需开立银票以按期支付采购款，但受疫情封控影响，传统线下银票业务无法正常开展。上海分行利用总行产品池产品“无接触”全线上办理的优势，同时协调申请优惠利率，解决客户的燃眉之急。这家供应链企业线上提交开票申请、贸易背景材料等资料后，上海分行专业部门在产业数字化平台远程在线完成了相关材料审核和审批，成功通过产品池存单质押功能全线上开立银票，帮助企业顺利支付了货款，5月初至今共为企业开立银票5710万元。

“护航”外贸企业稳健经营

受疫情影响，上海的外贸企业面临不少揪心事。

从事服装出口的某企业遭遇了资金回笼的困境。出口外贸企业一般常用的结算方式是出口信用证，惯用DHL国际物流寄送单证，但受疫情管控影响，DHL物流无法在上海地区收单，国际物流运输不畅直接导致了信用证项下的收汇业务无法正常进行，这家企业已出口货物的单据无法顺利寄送至日本开证银行。

上海分行了解到企业困境后，迅速组建专业团队商议、变通服务方式，以“武汉分行交单+上海分行收汇”的解决方案，保障了企业业务顺利办理。

从方案制定到与企业沟通，再到业务落实，上海分行仅用了半天时间。为加快业务办理速度，在总行的协调指导下，上海、武汉两地分行人员联动跨地区办理，业务受理当周第一个工作日，为企业完成出口信用证交单业务，交单收汇金额3.1892万美元，让企业顺利回笼了销售资金。

上海分行和武汉分行接力解决某企业出口信用证交单业务

近期，受美元指数走强影响，人民币对美元汇率波动较大，外贸企业面临汇兑风险困扰。上海分行引导涉外企业使用跨境人民币开展结算，帮助企业规避汇率风险，护航企业稳健经营。4月初至5月中旬，上海分行以“线上审核+事后补充纸质材料”的便利化服务模式，通过网银等线上渠道，共帮助7家外贸企业向境外供应商支付跨境人民币货款23笔，业务金额11.52亿元。

为企业复工复产蓄力

目前，上海城市生产生活正在逐步恢复，上海分行主动摸排，了解辖内企业需求，积极运用债务融资工具，通过线上申报和审批等形式，“无接触”为企业复工复产提供支持。

4月22日，上海某科创集团公司面向专业投资者公开发行创新创业公司债券，所得资金主要用于帮助科创企业抗击疫情、复工复产和加强创新研发。上海分行得知其债券发行计划后，组建专门业务沟通群，24小时服务对接，细化方案，线上申报总行审批，并由一个多月前驻守封闭办公场所的运营人员辅助办理，顺利完成当期发行工作。该科创集团债券共发行15亿元，票面利率为2.95%，为近期全国信用债市场同期限、同品种利率最低，上海分行参与投资2亿元。

上海某生物医药有限公司是国内获得默沙东及辉瑞新冠口服药生产授权许可“双授权”的医药生产企业之一。上海某制药企业是这家生物医药公司供应链上的重要一环，因受疫情封控影响，企业资金未及时回笼。上海分行获知企业困境后，组建专门团队，采用“无接触”服务，通过远程信贷系统，保障线上申请、线上审批，并由坚守在封闭管控支行内的运营人员落地处理业务，迅速为企业提供融资款4000万元，及时满足了企业复工复产资金需求，支持生物医药企业复工复产稳步推进。

稳主体助实体，助力复工复产，华夏银行在行动。

(责编：董童、李源)