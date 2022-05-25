原标题： 青岛公布核心技术攻关任务榜单 海信占比超10%

近日，2022年青岛市产业技术创新协同攻关重点任务揭榜项目申报和评审工作完成，35家企业的揭榜项目入选，海信芯片、激光显示、智能家电、商用显示4个项目入选。

近两年来，各地纷纷探索“揭榜挂帅”的方法路径以推动科技创新。今年3月，青岛市工信局印发《2022年青岛市产业技术创新协同攻关重点任务揭榜工作方案》，向企业发出“英雄帖”，邀请制造业企业或者制造业企业与上下游企业组成的联合体，围绕青岛市产业总体布局，在关键工艺、核心技术、共性环节等方面创新开展“揭榜”攻关。通过体制机制创新，利用2-3年时间，形成一批对行业具有引领作用的创新成果，做强一批优势企业，推动制造业迈向价值链中高端。

此次，海信4个项目入选，分别是：青岛信芯微电子科技股份有限公司的“支持多种超高清新型显示的桥接画质芯片研发与产业化”项目，青岛海信激光显示股份有限公司的“卷曲屏激光电视”项目，青岛海信商用显示股份有限公司“基于自主高精度触控算法的智能交互设备开发及应用”项目，海信（山东）空调有限公司“智能家电软硬件平台及产品的开发与应用”项目。

一家链主企业可以衍生出一个产业链条，再到一个产业集群，“头雁”自带的生态属性可见一斑。在此前公布的青岛市实体经济振兴重点发展的24条产业链中，有9条都有海信的身影，并且多数已进入到青岛相关产业链的头部方阵。

(责编：曹淼、李源)