原标题：抖音直播整治不良PK内容 百万粉丝主播被无限期禁播

近日，抖音直播发布《“不良直播PK内容”治理公示》，对近期违反治理规则的多名主播予以停播乃至无限期回收直播权限等处罚。其中，被无限期回收直播权的违规主播洪某炮粉丝过百万。

今年3月11日，抖音发布《抖音直播严肃整治“不良直播PK内容”的公告》，称将严格治理叫嚣引战、恶意炒作、拉帮结派、低俗惩罚等十大违规行为。对于违反治理规则的主播，平台将根据实际情况，予以首次警告停播、第二次回收直播权限7-30天、第三次无限期回收直播权限的处罚。

据了解，自全面整治“不良直播PK内容”以来，仅两个月，抖音直播已累计处罚违规主播59人，包括百万粉丝主播23人。违规主播中，24人因二次违规被封禁直播权限7-30天不等，4人因三次违规被无限期回收直播权限。

抖音直播相关负责人表示，平台始终坚持高标准、严要求治理，坚决打击各类违法违规行为与内容，推动直播行业健康发展。据悉，今年以来，抖音直播开展了打击诱导未成年人打赏、不良直播PK、诈骗黑色产业链等多项整治行动。仅3月份，打击黑产专项行动就处罚违规主播5771人。（刘悦）

(责编：曹淼、李源)