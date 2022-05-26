人民网记者 夏晓伦

“如果兄弟们在厂里遇见什么问题了，超哥绝对是劳务界的包青天”“咱们今天晚上还是给大家安排工作，有什么问题可以在直播间互动”“直播间右下角点击‘快招工’来找工作”……在直播中，快手主播刘超总是说话坦诚又不失幽默，为网友们推介工作、答疑解惑。

围绕“短视频+”和“直播+”，作为新型数字经济代表的短视频平台，正在与生产、生活的各个方面深入融合，催生出消费升级、产业创新、知识学习、职业发展的新场景新模式，成为我国数字经济建设的积极参与者。

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。近几年来，我国尤其重视“蓝领工人”的就业和职业发展，今年的政府工作报告中指出，要落实落细稳就业举措，继续开展大规模职业技能培训，共建共享一批公共实训基地。加快培养制造业高质量发展的急需人才，让更多劳动者掌握一技之长、让三百六十行行行人才辈出。

对此，首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚表示，长期以来，蓝领群体在找工作中一直面临着供需匹配效率低、招聘信息虚假宣传等问题的困扰。同时，用工单位也感觉到招聘成本越来越高。

面对普通劳动者大量使用短视频平台求职的需求，有平台建立起“快招工”的功能，为用工企业和劳动者之间搭建沟通桥梁。通过直播带岗这样创新的蓝领招聘方式，为蓝领劳动者降低搜寻成本，有利于蓝领劳动者做出最有利于自身需要的岗位选择，这对于缓解企业招工难、留人难有不小的促进作用。

今年3月，中国人民大学劳动人事学院课题组撰写完成的《短视频平台促进就业与创造社会价值研究报告》指出，短视频平台在价值层面上对公平和普惠的重视、在战略层面上向社会利益的倾斜和运营层面上对治理责任的承担，带动就业成为重要抓手和枢纽。

以短视频平台快手为例，今年1月，平台推出“快招工”，用户可在直播间一键报名。自推出后，已为众多制造企业进行“直播带岗”。5月，平台还推出“2022大学生云端招聘季”活动，参与企业共提供超过3万8千个岗位。作为直播生态产业化探索的起点，“直播带岗”为蓝领、大学生群体就业提供了多维度的帮助。

在快手科技近日举行的业绩电话会上，创始人兼首席执行官程一笑透露，一季度，平台日活跃用户规模达3.46亿。其中，直播招聘平台“快招工”板块的月活用户规模已超过1亿，春节期间单日收简历数量最高达15万。

有关业内人士表示，通过短视频平台上的一系列招聘专场可以看出，在政府部门的引导下，“直播带岗”招聘新模式正在持续发挥影响范围广、直播互动性强等优势，为企业和求职者带来更多机会与便利，创新就业方式，拓宽就业渠道，加速推动求职招聘行业数字化发展。

“我们希望逐步完善视频化招聘体验，创造更多更好的蓝领和大学生就业机会和转化率，助力实体经济发展。”程一笑说。

(责编：孙红丽、高雷)