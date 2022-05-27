庞骁刚

《计量发展规划（2021─2035年）》（以下简称《规划》）对未来15年我国计量事业的发展进行了总体谋划和部署，为加快构建国家现代先进测量体系指明了方向。国家电网有限公司（以下简称国家电网）作为全球供电范围最大和供电人口最多的公用事业企业，计量已成为电网运营管理的基础，更是电力科技进步的重要支撑。一直以来，电力计量为国家电网计量管理模式的创新变革、供电服务水平的跨越式提升、计量技术的国际化发展提供了重要保障。国家电网将全面贯彻落实《规划》目标及重点任务，聚焦主责主业，积极探索电力计量工作新思路、新模式，进一步加强电力计量基础研究、深化电力计量应用支撑、强化电力计量全过程监督管理，为新型电力系统构建赋能，为加快建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业赋智。

计量管理现代化 实现公平公正精准计量

电能表是国家电网数量最多、分布最广的资产，同时也是《计量法》规定需要强制检定的计量器具，如何保障电能表管理的规范，考验着国家电网的管理水平。国家电网大胆改革创新，设立国网、省两级计量中心，确保人、财、物等各类资源靶向聚焦计量管理薄弱环节，推动实现计量管理现代化，助力公平公正精准计量。

一是计量器具标准化。2009年，国家电网颁布智能电能表系列企业标准，对电能表的外观型式、技术要求和试验方法等进行了创新设计和规范统一，获得了2014年中国标准创新贡献一等奖，为国家电网计量现代化管理奠定了基础，有力推动了我国电能表产业快速升级革新。

二是计量检定自动化。为提高电能表检定效率，保障计量公平公正，国家电网自主创新，攻克了自动化检定技术难题，研制成功世界首条电能表自动化检定流水线。截至2021年年底，国家电网累计建设投运293条自动化检定流水线，每年可检定6600余万只电能表，实现了电能表检定模式“由分散到集中”、检定方式“由人工到自动”、检定数据由“线下到线上”的革命性跨越，做到了每一只电能表质量精准可控。

三是运行监测实时化。2019年，为进一步掌控每只电能表的运行状态，国家电网在市场监管总局的支持与指导下，开展了电能表在线监测与状态评价试点，实时评价每只电能表的运行误差，精准定位异常表计，变“固定周期检定”为“实时失准更换”，实现了误差超差表计的快速发现和更换，避免了电能表长期带病运行，更好地保障了贸易结算的公平公正。

四是资产管理线上化。国家电网在所辖27个省公司统一布署上线计量生产调度平台，实现了电能表采购到货、设备验收、检定检测、设备运行、资产报废等环节的全寿命周期闭环管理，精准跟踪每只电能表的生命轨迹，大大提高了国家电网计量资产管理的信息化、精益化、智能化水平。

在《规划》的指引下，国家电网将进一步强化电力计量全过程监督，提升企业精益管控能力。依托用电信息采集系统，深入开展计量器具在线监测、缺陷预警、故障定位、寿命预测等分析评价工作，促进计量监管制度改革。充分运用大数据、区块链、人工智能等技术，探索以远程监管、移动监管、预警防控为特征的非现场监管，通过电力计量器具智能化、数据集约化，打造新型智慧电力计量体系。依托国网、省两级计量中心资源优势，着力构建突破型、引领型、平台型的智慧电力计量测试实验室，建立电力计量科技创新基地，构建计量、质量、标准、知识产权等融合联动的计量科技成果转化服务体系，构建良好计量科技创新生态。

计量器具智能化 保障国家政策有效实施

服务党和国家的工作大局、服务人民一直以来都是国家电网作为“大国重器”的使命担当。为更好地支撑国家电费电价政策，给人民提供更优质的供电服务和用电体验，国家电网先行先试，全面加强电力计量软硬件基础建设，积极支撑国家电力市场化改革有效实施。

一是完成电能表智能化升级。国家电网历时十余年完成三代智能电能表的研发及应用，实现了电能双向计量、分时计量、多费率计量、需量计量等功能，电能计量数据可远程读取，费率时段指令可远程下发，为供电服务水平提升奠定了基础。

二是有效支撑电价改革政策落地。2021年下半年以来，国家发改委连续发布“完善分时电价机制”“深化燃煤发电上网电价市场化改革”等政策，国家电网闻令而动，计量专业高效支撑，迅速完成全部4800万代理购电用户电能表费率参数调整工作，保障国家电价改革政策平稳有效实施。

三是全面提升供电服务水平。国网电网已实现智能电能表“全覆盖、全采集”，通过网上国网、微信、支付宝等线上化渠道，用户可足不出户无卡购电，电费分钟级下发，让购电更便捷。针对电力服务需求多样化、个性化、互动化的特征，创新线上计量申校服务，快速响应用户诉求，开创分钟级采集技术，提供可视化、多维度用能服务，为420余万高压客户推送能效账单，让用电更透明。利用采集系统，打造集运行信息实时监测、用电异常及时预警、设备状态动态感知于一体的计量监测保障体系，电能表可在停电的同时自动上报停电信息，国家电网抢修部门能够在3分钟内精确定位停电范围，故障处理时间平均缩短2小时，让供电更可靠。

在《规划》的指引下，国家电网将进一步深化电力计量应用，打造企业持续发展动力。依托电力行业国家质量基础设施（NQI）服务平台，研制新一代智能物联电能表，提高电能表计量精度、传输速率和存储容量，支持边缘计算、硬件拓展和远程升级，支撑源网荷储全景感知，满足新型电力系统建设、电力市场化改革等业务需求。重点开展电力计量数字化转型研究，全面建成新一代用电信息采集系统，打造企业级电力测量监控系统，加强电力计量大数据统计、分析，强化计量数据的溯源性、可信度和安全性，建立国家计量数据建设应用基地，为政府、社会和公司相关决策提供数据支撑。围绕国家“双碳”目标，重点开展电力领域碳计量和碳核算方法研究，开展复用采集通道进行碳排放监测技术研究，建设碳计量、碳核算示范工程，为电力行业碳排放精准测量提供支撑，助力电力行业由宏观“碳核算”向精准“碳计量”转变。

计量技术标准创新 引领国际化发展方向

科学技术是第一生产力，创新是引领发展的第一动力。国家赖之以盛，企业赖之以强。多年来，国家电网砥砺前行，接续奋斗，勇攀世界电力计量科技高峰，在核心技术研发、技术标准创新和国际化发展等方面不断寻求突破。

一是破解特高压计量技术难题。面对特高压计量方面的空白，国家电网自主创新、攻坚克难，成功研制出世界最高电压等级的1000千伏交流和1100千伏直流计量标准装置，为特高压输电技术提供重要测量手段，支撑特高压工程达到“技术领先、国际一流”的目标。在高准确度计量标准的护航下，国家电网已累计建成20多项特高压输电工程，成为世界上输电能力最强、新能源并网规模最大的电网。2019年10月，国家电网在海外首次独立中标的特高压输电工程—巴西美丽山二期项目正式投入商业运行，成为中国企业走向世界的又一张“新名片”。

二是主导电力计量国际标准。2020年，国家电网主导发起的IEC标准《电能表自动化试验系统（AMTS）》成功立项，这是IEC/TC13（电能测量和控制技术委员会）首次由中国牵头制定的国际标准，大大提升了我国电能计量技术在国际上的话语权。以国家电网企业标准为基础，主导完成IEEE《适用于智能电网应用的中频（低于12MHz）电力线载波通信技术标准》发布实施；主导发起《运行电能表状态抽样评估规则》IEEE标准立项。

三是推动电力计量技术走出国门。依托计量技术创新，国家电网积极拓展国际化业务，助力电力计量自主技术、民族产业、中国品牌“走出去”。自主研制的双极高电压比例标准装置已出口土耳其国家计量院，实现了我国自主研制电力计量标准装置出口“零”的突破。成功完成沙特500万只智能电能表项目建设，实现我国用电信息采集系统首次成套进入海外市场。

在《规划》的指引下，国家电网将进一步加强电力计量基础研究和能力建设，巩固企业核心竞争力。面向清洁能源转型和新型电力系统建设，重点开展新能源领域精密测量技术研究，重点攻关新能源计量采集及控制技术难题，提升电网分布式新能源高比例接入能力。开展新型量值传递溯源技术研究，重点开展基于量子技术的新型量值溯源理论与仿真技术研究，构建以量子计量为核心的电力量值传递溯源体系，发挥计量基础保障和支撑引领作用。重点研究精准远程时间频率溯源技术、智能设备远程校准平台、高压大电流设备远程校准技术，建立谐波、暂态电压、暂态电流等国家计量标准，持续提升特高压计量支撑能力。积极参与和主导国际计量规则和规范制修订，持续推进IEC、IEEE国际标准申请和制定工作，推动电力计量技术、产品和管理体系的输出。

《规划》引领未来，国家电网将把握战略机遇，加快建立精准稳定、高速互联、广泛感知的数字化智能计量体系，进一步发挥计量在支撑构建新型电力系统、推动电网高质量发展中的重要作用，在《规划》落实过程中贡献国网力量，为美好生活充电，为美丽中国赋能。

（作者系国家电网有限公司党组成员、副总经理）

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