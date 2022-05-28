人民网北京5月28日电 （记者夏晓伦）记者从全国工商联获悉，为充分发挥民营企业吸纳就业的重要作用，推动高校毕业生就业工作提质升级，教育部与全国工商联于27日共同举办“民企高校携手促就业行动”启动会。

教育部党组书记、部长怀进鹏在启动会上强调，各地各高校要务实合作，坚持服务至上，抓好“民企高校携手促就业行动”落地落实，全力确保今年高校毕业生就业局势总体稳定。一是聚焦推进供需对接，共同促进高校毕业生就业，积极配合民企进校宣传活动，主动到民企开展“书记校长访企拓岗”行动，通过“供需对接就业育人”项目密切与民企联系，推进产学融通。二是聚焦加强平台共建，促进信息互联互通、资源共享，用好国家24365大学生就业服务平台，帮助更多民企招聘到合适人才。三是聚焦深化调查研究，提供更好就业决策咨询服务，推动民企深度参与学校人才培养改革，发挥高校力量助力民企转型发展。要加强组织领导、丰富合作内涵、做好宣传引导，建立健全教育系统与工商联和民企合作的长效机制，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江在启动会上强调，各级工商联要以“民企高校携手促就业行动”启动会为新起点，更广泛凝聚民营企业智慧力量，扎实做好今年高校毕业生就业工作。一要进一步统一思想，提高认识，落实好就业工作“一把手工程”，引导广大民营企业家把吸纳高校毕业生就业作为履行社会责任的重要内容。二要进一步精准对接、稳岗拓岗，推动民企与高校开展精准供需对接、建立稳定合作关系，匹配毕业生就业意愿与民企用人需求。三要进一步搭好平台、助企揽才，组织民企“组团式”进高校宣讲，动员企业家直播带岗，帮助更多高校毕业生到民企实习实训，特别关注受疫情影响较为严重的省市等，加大相关政策宣传力度，为打造高校毕业生就业领域的响亮品牌奠定坚实基础。

根据合作协议，教育部与全国工商联将联合开展“民企高校携手促就业行动”，每年春秋两季通过供需对接、资源共享、调查研究、宣传表彰等系列活动，输送更多高素质人才助力民企高质量发展，促进高校毕业生更加充分更高质量就业。

据了解，启动会以线上线下结合形式召开，在教育部、全国工商联设双主会场，在部分省级教育厅（教委），各省级工商联等部门设分会场，部分高校和民企线上观看。

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