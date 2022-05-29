新华社北京5月29日电（记者于文静）据农业农村部29日消息，全国“三夏”大规模小麦机收全面展开。截至28日，全国已收获冬小麦面积3798万亩，日机收面积678万亩，四川麦收进入尾声，湖北进度过八成，河南、安徽进入集中收获期、进度过一成，江苏、陕西、山西等省陆续开镰。

农业农村部有关负责人介绍说，各级农业农村部门统筹抓好新冠肺炎疫情防控和“三夏”生产，抢前抓早做好小麦机收逐村逐地块供需对接和应急抢收、机收减损等各项准备，会同卫生健康、交通运输、石油石化等部门单位成立工作专班，采取措施坚决打通可能影响麦收的堵点卡点，保障夏收人员和机具畅通无阻，确保各地麦收有机可用、有油可加、有件能换、有人能干，不误农时、颗粒归仓。

据了解，截至目前，各地已开设农机转运绿色通道2600余条，在跨区转移沿线设置机收接待服务站、机具集中停靠点2500多个，积极提供“送检下田”“送油到村”服务，为机手提供通行、防疫、生活便利，确保联合收割机和机手作业畅通。

农业农村部推动河南等8个小麦主产省签订了黄淮海地区农机应急抢收抢种作业互助合作协议，各地已组建5400多个应急抢收队，确保有效应对疫情管控、阴雨灾害天气可能导致的麦收困难。各省市县已公布小麦机收保障热线电话900多个，麦收期间将24小时专班值守，帮助机手和农户解决问题。

据悉，农业农村部派出9个小麦机收专项指导工作组，陆续下沉河南、安徽、江苏等省麦收一线，密切跟踪机收队伍行程，指导地方落实优化保障服务措施，确保每块农田麦熟有机收、收在适收期。

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